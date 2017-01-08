56 россиян из сломавшегося из-за мороза автобуса под Логойском добрались домой

Новости Беларуси. Российские туристы, попавшие в морозный плен в сломанном автобусе под Логойском, успешно добрались до места назначения.

Им на помощь пришли не только экстренные службы, но и местная власть.

56 человек провели ночь в гостинице. В тёплые номера их доставили прямо с трассы, сообщили в программе Новости «24 часа».

В тот момент на улице было минус 26 градусов.

Утром на смену сломанному автобусу перевозчик прислал замену. Группа туристов успешно направилась домой в Псков.

Ночь на 8 января в Беларуси стала самой холодной с начала года. В Витебской области температура воздуха опускалась до минус 34 градусов.