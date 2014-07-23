50 человек заразились вирусным гепатитом в маникюрных и тату-салонах в Гродненской области

Новости Беларуси. Полсотни жителей Гродненской области с начала 2014 года заразились вирусным гепатитом в маникюрных и тату-салонах. Эпидемиологов настораживает тот факт, что все чаще белорусы приобретают тяжелое заболевание в бытовых условиях. Рискуют своим здоровьем и те, кто пользуется популярными услугами по наращиванию ногтей, особенно в частных нелегальных салонах или на дому.

Вот уже три месяца как жизнь Дмитрия кардинально изменилась. В прошлом остались шумные вечеринки и юношеский максимализм. Виной всему страшный диагноз, который поставили врачи. У 20-летнего парня обнаружили вирус гепатита. Молодой человек решил сделать себе татуировку, но обратился не к профессионалам, а в кустарную мастерскую.

Дмитрий:

Пришёл, начал делать рисунок. Через некоторое время начал ощущать, что какая-то у меня тяжесть в боку появилась, как вздутие. Бывали ознобы, глаза слезились. Я сначала не придал значения тому, что происходит. А потом просто пошел провериться. Обратился к врачам, подумал, мало ли какая-то инфекция. К сожалению, мои опасения подтвердились. Это оказался гепатит.

Теперь Дмитрий проходит длительный курс лечения. Несколько раз в неделю он вынужден посещать областную клинику. Но молодой человек надеется на благополучный исход, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Карнелович, СТВ:

Каждое утро вот в это здание Гродненской областной инфекционной больницы приходят десятки людей, столкнувшихся с проблемой гепатита. Здесь они получают целый комплекс процедур, позволяющих справляться с болезнью.

Рост заболеваемости вирусным гепатитом в Принеманском регионе специалисты наблюдают с начала года. Причём всё чаще встречаются факты заражения острыми формами болезни В и С типов.

Владимир Гончаров, заведующий консультативно- диспансерным отделением УЗ «Гродненской областной инфекционной клинической больницы»:

Это может вести к циротическим изменениям, к онкопатологии печени. Бывают фульминантные формы при острых гепатитах, когда такие заболевания заканчиваются летально.

Однако выясняется, что многие предпочитают жить по принципу «пока гром не грянет». А зря... Ведь заразиться гепатитом можно в казалось бы безобидной ситуации.

Людмила Жмуровская, заведующая отделением вирусассоциированных циррозов УЗ «Городская клиническая инфекционная больница»:

Любое нарушение слизистых и кожных покровов может привести к тому, что можно заразиться этим вирусом. Все мы ходим к стоматологу, гинекологу, в маникюрные салоны.

Рисковать или нет - каждый решает сам. Можно, как Светлана, ходить к проверенному мастеру в профессиональный салон, не стесняясь удостовериться, соблюдены ли санитарные нормы.

Светлана Молочникова, посетительница салона:

Здесь я гарантированно получаю качественное обслуживание.

Стерильность — как в кабинете хирурга. Инструменты для таких на первый взгляд простых процедур неспроста готовят с медицинской щепетильностью. Прежде чем приступить к работе, обязательная дезинфекция рук, а на рабочем месте - только прошедший специальную обработку инвентарь.

Наталья Лукашевич, сотрудница салона:

Раствор - который предназначен для медицинского оборудования. В течении 15 минут обрабатывается сам инструмент. Мастер ни в коем случае не может обслуживать клиента, у которого есть порезы, какие-то повреждения на руках, на ногах, грибковые заболевания.

Можно ли качественно простерелизовать инструменты дома? Предложить маникюр с выездом на место может любой желающий.

Телефонный звонок:

- Здравствуйте, а вы делаете маникюр?

- Да.

- Вы обрабатываете инструменты?

- Да, обрабатываю на дезинфекторе.

- Это какая-то химическая обработка?

- Да.

- То есть вы гарантируете безопасность?

- Да.

- Скажите, а вы обрабатываете в присутствии клиента?

- Можно в вашем присутствии, можно без вашего - без разницы.

А вот продезинфицировать инструменты в присутствии клиента готовы далеко не все. Но даже в случае согласия, гарантии того, что средства защиты будут соответствовать всем медицинским нормам, кустарный мастер дать не сможет. Как и минимальна вероятность того, что он понесёт ответственность в случае заражения.

К слову, ежегодно от гепатита в мире умирает более миллиона человек. Смертность от этого заболевания превышает смертность от ВИЧ и онкологии. В Беларуси ежегодно выявляется до 10 тысяч случаев вирусных гепатитов различных форм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.