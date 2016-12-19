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5 лет тюрьмы: вынесен приговор водителю, насмерть сбившему двух студенток в Минске

19 декабря 2016 13:44
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Новости Беларуси. Пять лет лишения свободы. Суд Октябрьского района Минска вынес приговор водителю Citroen, насмерть сбившему двух девушек в столице.

Согласно судебному решению, в качестве моральной компенсации 50-летний мужчина должен выплатить одному из братьев погибшей девушки 5000 рублей, второму брату – 30 000 рублей.

Трагедия в Минске произошла в мае.

На тротуаре на улице Могилевской водитель легкового автомобиля насмерть сбил двух студенток. Одна из девушек погибла на месте, вторая – позже умерла в больнице. Подробности трагедии здесь.

# происшествия # Авария в Минске

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