5 лет тюрьмы: вынесен приговор водителю, насмерть сбившему двух студенток в Минске

Новости Беларуси. Пять лет лишения свободы. Суд Октябрьского района Минска вынес приговор водителю Citroen, насмерть сбившему двух девушек в столице.

Согласно судебному решению, в качестве моральной компенсации 50-летний мужчина должен выплатить одному из братьев погибшей девушки 5000 рублей, второму брату – 30 000 рублей.

Трагедия в Минске произошла в мае.

На тротуаре на улице Могилевской водитель легкового автомобиля насмерть сбил двух студенток. Одна из девушек погибла на месте, вторая – позже умерла в больнице. Подробности трагедии здесь.