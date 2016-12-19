Маршрутка дотла сгорела в Бресте

Новости Беларуси. Маршрутный Mercedes дотла выгорел в Бресте. Все произошло на конечной остановке. Пассажиры маршрутки успели покинуть салон до того, как произошло загорание.

Пресс-служба Брестского областного управления МЧС:

В Бресте на ул. Катин Бор на конечном остановочном пункте произошел пожар в микроавтобусе «Мерседес-Спринтер», 2004 г.в, принадлежащем ООО. В результате пожара микроавтобус уничтожен. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке).







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