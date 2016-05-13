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Водитель, насмерть сбивший двух студенток в Минске, задержан – подробности трагедии

13 мая 2016 12:01
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Новости Беларуси. Водителя Citroen задержали. Как рассказали в Следственном комитете, по факту аварии, в результате которой погибли две девушки, возбуждено уголовное дело.

Напомним, трагедия произошла накануне вечером в Минске.

50-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь по ул. Могилевской, совершил наезд на двух пешеходов, находившихся на тротуаре.

Водитель, насмерть сбивший двух студенток в Минске, задержан – подробности трагедии-1

Яна и Лена постоянно ходили в церковь, которая расположена на улице, на которой и произошла авария. Вечером, который стал последним для девушек, как пишет «Комсомольская правда», они шли на службу.

Произошедшее в Минске стало шоком для всей Беларуси. 20-летнюю Лену проводят в последний путь на малой родине, в Малорите. Яну – в Поставах.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
В результате дорожно-транспортного происшествия одна из потерпевших, 1996 года рождения, получив телесные повреждения не совместимые с жизнью, погибла на месте. Вторая, 1995 года рождения, была оперативно доставлена в учреждение здравоохранения, где скончалась от полученных травм. Обе девушки являлись студентками Белорусского государственного технологического университета.

Что привело к трагедии, предстоит выяснить. Следователи допрашивают свидетелей, устанавливаются очевидцы, назначен ряд экспертиз.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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