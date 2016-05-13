Водитель, насмерть сбивший двух студенток в Минске, задержан – подробности трагедии
Новости Беларуси. Водителя Citroen задержали. Как рассказали в Следственном комитете, по факту аварии, в результате которой погибли две девушки, возбуждено уголовное дело.
Напомним, трагедия произошла накануне вечером в Минске.
50-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь по ул. Могилевской, совершил наезд на двух пешеходов, находившихся на тротуаре.
Яна и Лена постоянно ходили в церковь, которая расположена на улице, на которой и произошла авария. Вечером, который стал последним для девушек, как пишет «Комсомольская правда», они шли на службу.
Произошедшее в Минске стало шоком для всей Беларуси. 20-летнюю Лену проводят в последний путь на малой родине, в Малорите. Яну – в Поставах.
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
В результате дорожно-транспортного происшествия одна из потерпевших, 1996 года рождения, получив телесные повреждения не совместимые с жизнью, погибла на месте. Вторая, 1995 года рождения, была оперативно доставлена в учреждение здравоохранения, где скончалась от полученных травм. Обе девушки являлись студентками Белорусского государственного технологического университета.
Что привело к трагедии, предстоит выяснить. Следователи допрашивают свидетелей, устанавливаются очевидцы, назначен ряд экспертиз.