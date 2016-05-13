Водитель, насмерть сбивший двух студенток в Минске, задержан – подробности трагедии

Новости Беларуси. Водителя Citroen задержали. Как рассказали в Следственном комитете, по факту аварии, в результате которой погибли две девушки, возбуждено уголовное дело.

Напомним, трагедия произошла накануне вечером в Минске.

50-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь по ул. Могилевской, совершил наезд на двух пешеходов, находившихся на тротуаре.