5 лет колонии: жительница Ганцевичей осуждена за умышленное заражение своих партнеров ВИЧ-инфекцией

Новости Беларуси. Жительница города Ганцевичи знала о своем диагнозе с 2011 года. Тогда же, шесть лет назад, ее предупредили о запретах, связанных с профилактикой распространения заболевания, а также об уголовной ответственности за их нарушение.

Вступая в отношения с мужчинами, женщина не предупреждала о диагнозе.

Инфицированы двое мужчин. Один из пострадавших узнал о заболевании случайно. Его супруга во время беременности сдала анализ на ВИЧ, он оказался положительным. Исследование крови мужа показало тот же результат. История послужила началом следствия. Выяснилось, что мужчина имел связь с фигуранткой дела задолго до женитьбы.



Обвиняемую приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд учел то обстоятельство, что у обвиняемой двое несовершеннолетних детей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.