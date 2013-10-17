18-летний парень избил пенсионера ради 8 пачек сигарет и 8 коробков спичек

Новости Беларуси. Поздно вечером 18-летний парень, житель деревни Щеглица Могилёвской области, зашел в незакрытый дом односельчанина. Молодой человек избил пенсионера и вынес из его дома 8 пачек сигарет и 8 коробков спичек.

УВД Могилёвского облисполкома:

Потерпевший с травмами госпитализирован в городскую больницу скорой помощи. Подозреваемый задержан. Могилевским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело по ст. 207 ч. 2 УК (Разбой).



Несколько дней назад в Могилёве пьяный пассажир автобуса избил женщину-кондуктора. Мужчина беспричинно набросился на проходящего мимо кондуктора прямо в салоне и ударил кулаком в лицо. Женщина упала, но это не остановило дебошира, и он продолжил избиение. Пассажиры пытались успокоить пьяного обидчика, но тот не унимался. В итоге водитель остановил автобус и вызвал милицию. Злоумышленника-дебошира задержали. Ему грозит наказание до трех лет лишения свободы (смотрите видео).