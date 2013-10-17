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18-летний парень избил пенсионера ради 8 пачек сигарет и 8 коробков спичек

17 октября 2013 12:23
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Новости Беларуси. Поздно вечером 18-летний парень, житель деревни Щеглица Могилёвской области, зашел в незакрытый дом односельчанина. Молодой человек избил пенсионера и вынес из его дома 8 пачек сигарет и 8 коробков спичек.

УВД Могилёвского облисполкома:
Потерпевший с травмами госпитализирован в городскую больницу скорой помощи. Подозреваемый задержан. Могилевским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело по ст. 207 ч. 2 УК (Разбой).

Несколько дней назад в Могилёве пьяный пассажир автобуса избил женщину-кондуктора. Мужчина беспричинно набросился на проходящего мимо кондуктора прямо  в салоне и ударил кулаком в лицо. Женщина упала, но это не остановило дебошира, и он продолжил избиение. Пассажиры пытались успокоить пьяного обидчика, но тот не унимался. В итоге водитель остановил автобус и вызвал милицию. Злоумышленника-дебошира задержали. Ему грозит наказание до трех лет лишения свободы (смотрите видео).

# происшествия # Хулиганство

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