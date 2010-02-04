14-летняя девочка отбилась от акулы доской для бодибординга

Жительница Новой Зеландии стала жертвой нападения акулы. Избежать трагического исхода девочке помогла собственная решительность - жертва не поддалась испугу, а оказала хищной рыбе активное сопротивление.

По словам матери девочки Фионы Уорд, ее дочь Лидия занималась бодибордингом — разновидностью водного развлечения, похожего на серфинг — когда к ней внезапно подплыла акула и вцепилась ей в бедро.

14-летняя девочка не растерялась, схватила доску для бодибординга и начала с силой бить ей по голове акулы. В результате не ожидавшая такого развития событий хищница прекратила нападение и уплыла, пишет Lenta.ru.

Сама жертва нападения избежала серьезных повреждений во многом благодаря прочному гидрокостюму, в который она была одета. По признанию самой Лидии Уорд, она поняла, что случайно наступила на акулу, однако осознала, что та напала на нее, лишь, когда увидела выражение ужаса на лице брата, наблюдавшего за происходящим поблизости. Как призналась девочка, она много читала о нападениях акул на серферов и купальщиков и воспользовалась полученной информацией в экстренной ситуации.

Вид акулы, напавшей на подростка, не установлен. Брат Лидии, плававший поблизости от места происшествия, сообщил, что рыба была, по меньшей мере, полтора метра в длину. В свою очередь, в полиции предположили, что акула напала на девочку, после того как та на нее наступила. «Ты всегда рискуешь, наступая на морское создание», — заключил сержант Брюс Терри.