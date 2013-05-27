11-летний мальчик застрял между гаражами в Речице

Новости Беларуси. Ничего беды не предвещало: 11-летний мальчик играл на территории гаражно-строительного кооператива. В какой-то момент его нога застряла между стенками двух гаражей.

Освободиться из ловушки мальчику удалось только с помощью спасателей. К счастью, ребёнок не пострадал и в госпитализации не нуждался.

Как показывает практика, белорусы нередко попадают в нестандартные ситуации. Среди которых – падение в канализационный люк, застревание в качелях, скамейках. Некоторые умудряются надеть на палец кольцо, которое невозможно снять самостоятельно или засунуть пальцы в отверстия почтового ящика.

Минувшей зимой курьёзные ситуации чаще всего случались с детьми. Так, в декабре, например, нога 8-летнего минчанина застряла в батарее. Казалось, ничего беды не предвещало: ребёнок играл в кресле. В какой-то момент мальчик неловко повернулся, соскользнул и угодил ногой в просвет между стенкой и трубой. Малыш получил серьёзные ожоги. Осенью в необычную ловушку угодил маленький солигорчанин. Голова малыша застряла в чайнике. Как выяснилось, малыш играл с чайником и неожиданно надел его себе на голову. Снять посудину удалось только с помощью спасателей.

К сожалению, далеко не все курьёзы заканчиваются благополучно. Напомним, на прошлой неделе иномарку с тремя людьми зажало между МАЗом и КамАЗом. Спасатели освободили пассажиров легкового авто, одна пассажирка погибла, водителя и другую забрали врачи «скорой». Чтобы обеспечить доступ спасателей к авто на место происшествия пригнали автокран (смотрите видео).