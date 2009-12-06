Жан-Луи Лоран: США и Япония никогда не смогут стать членами Совета Европы, а Беларусь имеет все возможности

Руководитель Генерального директората по демократии и политическим вопросам Совета Европы в гостях программы «Неделя».

В Совете Европы приветствуют расширение диалога между Беларусью и ЕС. Об этом на неделе в Минске заявил Жан–Луи Лоран. Этот еврочиновник в Совете Европы курирует вопросы демократии и политических отношений. Он поделился своим мнением о перспективах белорусско-европейских отношений, а также прокомментировал реформы избирательного законодательства в нашей стране.

- Вы были в Беларуси давно. Многое ли Вам удалось увидеть в Минске. И какие стереотипы о нашей стране Вы сами для себя разрушили?

- В Минске видно очень много изменений. Мы видим новые машины, новую жизнь. С точки же зрения целей нашего визита, видно, что мы открываем новую страницу в отношениях Совета Европы и Республики Беларусь. Наши отношения были заморожены, но теперь мы входим в стадию интенсивного диалога, что полезно для нас всех. Впереди у нас еще очень много сложностей. Но очень важно, что сейчас началась политика диалога.

- Вопрос членства Беларуси в ПАСЕ и Совете Европы одинаково важен как и для Беларуси, так и для Европы. Ведь согласитесь, странно, что государство в центре Европы и не участвует в работе европейских структур. Готова ли Европа принять Беларусь как полноправного партнера или будет продолжаться политика предъявления все новых условий?

- В фокусе Совета Европы находятся люди, не государство, не правительство, а именно люди. Самое важное, что может сделать Совет Европы – это сделать что-то хорошее для людей. Мы готовы обсуждать, готовы сотрудничать. Официальные решения принимаются политическими лидерами. Мы стараемся расширить диалог - это очень важно. Мы понимаем, что это процесс не будет коротким, быстрым и простым. Ибо перед нами лежит очень много работы. Это первый шаг – самый сложный шаг, и главное – мы его уже прошли.

- Вопрос об отмене смертной казни. Знаете ли Вы, что в Беларуси дан старт общественному обсуждению этого вопроса. Но опять же, если с требованиями Совета Европы все понятно, то, как быть с мнением всего белорусского народа, более 80% которого на референдуме высказались за смертную казнь?

- Это очень важный вопрос вызывает эмоции и напор страстей в Беларуси. Я вчера и сегодня, все время, обсуждал этот вопрос. Это вопрос цивилизации. Это часть европейской цивилизации. И 46 стран Совета Европы отменили смертную казнь, и в одной стране сохраняется мораторий на смертную казнь. И отмена смертной казни – это часть цивилизованного подхода Совета Европы.

Я очень рад, что ваш Президент организовал подобную информационную кампанию. И что в парламенте есть рабочая группа, которая занимается отменой смертной казни. Мы надеемся, что информационная кампания должна иметь содержание и соответствовать действительности, чтобы в Беларуси не исполнялись новые смертные приговоры. И мы ожидаем хотя бы моратория де-факто, если не моратория де-юре.

Беларусь – не единственная страна, где большинство людей высказалось за смертную казнь. Как француз, я могу сказать, что во Франции, когда там была отменена смертная казнь, большинство жителей также высказались против отмены смертной казни. Но есть решения, где именно политические лидеры должны взять главенство.

Я хочу подчеркнуть, что в любой судебной системе могут быть ошибки. А смертная казнь – это единственная мера наказания, которую невозможно исправить. И даже если одна такая ошибка будет совершена – это все равно будет непоправимо. Поэтому на фоне любой информационной кампании должны приниматься политические решения.

- А насколько этот вопрос может идти параллельно с вопросами демократии? Ведь в США смертная казнь применяется и довольно таки часто. Однако никто эту страну не обвиняет в недемократичности?

- Сегодня отмена смертной казни – это стандарт Совета Европы. Здесь мы видим эволюцию. Ситуация сейчас не такая какой она была 20 лет назад. Поэтому, если Беларусь хочет вступить в Совет Европы – она должна принимать эти условия. США также высказывают определенные мысли в отношении отмены, либо против смертной казни, но США, равно как и Япония, никогда не смогут стать членами Совета Европы, а Беларусь имеет все возможности, чтобы стать членом Совета Европы.

- Особое внимание Европы всегда приковано к избирательным кампаниям в Беларуси, соперничать мы тут можем только с Украиной. Мы никогда не ограничивали количество наблюдателей от Европейских структур. И сейчас вносятся изменения в избирательный кодекс, позволяющие наблюдателям присутствовать даже при подсчете голосов. Известно ли Вам об этих законодательных инициативах, и как вы их прокомментируете?

- Я не могу дать информированное мнение свое, касательно избирательного законодательства. Мы не знаем о нем много. Оно не было представлено в Страсбург на экспертизу. Мы надеемся, что следующие выборы пройдут в условиях прогресса. Что будет достигнут прогресс. Возможно, будут приглашены наблюдатели из Совета Европы. И, мы надеемся, что это поспособствует дальнейшим шагам в направлении к Совету Европы.

- Внося изменение в избирательное законодательство, Беларусь старается учесть мнение Совета Европы. Вам это важно?

- Если эти изменения будут представлены – мы тщательно их изучим и сделаем свои выводы. Я уверен, что делаются шаги вперед. Тогда мы сможем сделать многое, мы сможем давать свои комментарии по запросу белорусских властей. Касательно избирательного законодательства и других сфер взаимодействия с Советом Европы.