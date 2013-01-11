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Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» принят на вооружение Беларуси

11 января 2013 07:13
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Новости Беларуси. Вторая батарея зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» принята на вооружение Беларуси. Уже подписан контракт с российской стороной и на поставку третьей установки. Комплекс способен выполнять боевые задачи в любых климатических условиях. Батарея может одновременно поразить 16 целей, летящих со скоростью до 700 метров в секунду. Зенитно-ракетный комплекс полностью автоматизирован, участие человека минимально. Свою боевую мощь установка покажет в этом году на учениях «Боевое содружество-2013», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Двигалев, командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО вооруженных сил Республики Беларусь:
Такой комплекс может прикрывать как группировки войск, так и смешанные группировки войск противовоздушной обороны совместно с подразделениями зенитно-ракетных комплексов С-300, может прикрывать и отдельные объекты на территории Республики Беларусь.

# Армия Беларуси # Международное сотрудничество # Олег Двигалев # Вооруженные силы Беларуси

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