Вместо Депардье Франция получит Джигурду

Новости России. Известный актер и шоумен Никита Джигурда получит паспорт гражданина Франции. Напомним, недавно французскому актеру Жерару Депардье недавно торжественно вручили российский паспорт. Поводом для вынужденной смены подданства стали чрезвычайно высокие налоги, которым французские власти планировали обложить богатых сограждан, в том числе и Депардье.

Никита Джигурда, актер и шоумен:

Жерар Депардье – известный проказник во Франции. А теперь я тоже смогу получить паспорт гражданина его страны. Меня там все знают, мой видеоклип смотрят и во Франции.

Со слов шоумена, его решение получить паспорт Пятой республики и «переезд» Депардье в Россию – не более чем совпадение. 51-летний Джигурда имеет законное право претендовать на французское гражданство. В феврале исполнится ровно 5 лет с того момента, как он женился на фигуристке Марине Анисиной (у олимпийской чемпионки есть французский паспорт). По французским законам, если иностранец проживает с гражданином Франции пять лет за границей, он имеет право получить паспорт этой страны.

Никита Джигурда, актер и шоумен:

Конечно, это никак не связано с отречением от родного гражданства. У Депардье ведь тоже осталось гражданство французское – просто он получил еще и российский паспорт. Поскольку у меня жена француженка, дети французы – рождены во Франции, то по закону я имею на это право. Сам я никогда об этом не думал, но если мне говорят, что я могу получить паспорт, то почему бы не получить?

Кстати, к российскому гражданству уже присматриваются известные соотечественники Депардье – актриса Брижит Бардо, например. По мнению знаменитости, отказ от французского гражданства – единственный способ ответить на намерение властями её страны усыпить двух больных слонов.