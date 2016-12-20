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Владимир Макей с рабочим визитом посещает Грузию

20 декабря 2016 06:25
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Новости Беларуси. Расширение сотрудничества Беларуси и Грузии. 20 декабря министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей с рабочим визитом посещает эту кавказскую страну. Глава внешнеполитического ведомства встретится с президентом Грузии, председателем парламента и министром иностранных дел.

Стороны планируют обсудить весь спектр белорусско-грузинских отношений, в том числе вопросы политического и торгово-экономического взаимодействия. Речь пойдет о наращивании экспорта и сотрудничестве по линии международных организаций.

В рамках визита состоится торжественная церемония открытия посольства Беларуси в Грузии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Грузия

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