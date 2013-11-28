Владимир Макей представляет Беларусь на саммите «Восточное партнерство» в Вильнюсе

Новости Литвы. В Вильнюсе открывается саммит «Восточное партнерство». Позицию Беларуси в отношении этой европейской инициативы представит министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей. Кроме того, планируется, что он проведёт двусторонние встречи с представителями стран - членов Евросоюза и государств-партнеров, а также с руководством европейских структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 28 ноября в Вильнюсе пройдет бизнес-форум «Восточное партнерство», инициатором создания которого в свое время выступила Беларусь. «Восточное партнерство» — проект, направленный на укрепление взаимоотношений между Евросоюзом и странами, являющимися его восточными партнерами, - Беларусью, Молдовой, Украиной, Арменией, Азербайджаном, Грузией.

Грузия парафировала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Произошло это в Вильнюсе, где проходит саммит «Восточного партнерства». Подписать договор планируют в 2014 году. Нынешнее решение не означает вступления Грузии в ЕС, но, как отмечается, после этого процесс европейской интеграции принимает необратимый характер. На Грузию, в частности, возлагают обязательства привести свое законодательство в соответствие со стандартами Евросоюза. Частью соглашения является договор о свободной торговле.