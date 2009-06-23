В.Иванов: «Условие ПАСЕ о восстановлении для белорусского парламента статуса спецприглашенного является неожиданным»

Заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Иванов назвал неожиданным условие резолюции ПАСЕ о восстановлении для белорусского парламента статуса специально приглашенного после введения моратория на смертную казнь.

«Решение является неожиданным и его надо осмыслить, — сказал Валерий Иванов. — Принято политическое решение, а юридическое будет принято осенью на Бюро Совета Европы».

Белорусский парламентарий считает, что в итоговой резолюции выдвинуто достаточно много условий. «Это большая напряженная работа. К любому государству можно предъявить такие требования и подумать о статусе этого государства в Совете Европы», — отметил вице-спикер.

Говоря о перспективе введения в ближайшие месяцы моратория на смертную казнь, Валерий Иванов сказал, что это непростой вопрос, так как в Беларуси был референдум, и 80% граждан высказались против отмены сметной казни. Вместе с тем он подчеркнул, что Беларусью много сделано на пути ограничения применения смертной казни: уже более года она не применяется, а количество статей Уголовного кодекса, предусматривающих такую меру наказания, сократилось в 2 раза.

Как сообщалось, во время дебатов ПАСЕ приняла восьмую поправку, в соответствии с которой призывает Бюро Совета Европы отменить решение о приостановлении действия статуса специально приглашенного для парламента Беларуси после введения белорусскими властями моратория на исполнение смертной казни. Вместе с тем окончательное юридическое решение о восстановлении статуса для Беларуси будет принимать Бюро Совета Европы, которое, предположительно, соберется в Париже 7 сентября, передает БЕЛТА.