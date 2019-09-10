Виктор Медведчук: «Минск – оптимальное место для переговорного процесса. И я верю, что именно в Минске он и закончится. Успешно»

«Нормандская четвёрка» в таком составе встречается уже в третий раз. До этого были Франция, Италия. Но лишь в Минске вопрос о войне и мире в Украине удается сдвинуть с «мёртвой» точки.

2014 год, Украина. Вопрос «Что делать?» висит в воздухе долгие месяцы. Первую попытку остановить кровопролитие предпринимают в сентябре, напомнили в фильме «Мирные люди» . Документ о прекращении огня подписан в столице Беларуси. А ещё через несколько месяцев минский Дворец Независимости становится площадкой для встречи «Нормандской четвёрки».

С этого момента во всей Европе слова «Минск» и «мир» воспринимают не иначе, как синонимы. Беларусь в сложной ситуации поступает по-соседски. Когда две славянские сестры оказались в ссоре, третья должна примирить.

Исторические кадры из этого Зелёного зала в ту ночь облетели весь мир. Пётр Порошенко, напротив – Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд. Но большая часть дискуссий разворачивается именно здесь, за закрытой дверью. За 17 часов отсюда не просочится ни капли информации. И лишь к утру становится понятным: долгая дорога к миру в Украине начинается здесь.

Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (Украина):

Минские соглашения признаются безальтернативными и в Киеве, и в Москве, и в Берлине, и в Париже, и в Брюсселе, и в Вашингтоне. Других нет!

Игорь Позняк, СТВ:

А вот в тот момент был ещё вариант найти точку на карте Европы или не Европы, где возможно было собрать за этим круглым столом этих четырёх человек?

Виктор Медведчук:

Я уверен, что нет. Потому что речь же идёт не просто о четырёх человеках. А вот то, что это происходило в одной из нам, для Украины, братских стран, славянских государств под руководством или при создании условий человеком, который способствовал этому, и он способствовал не только тогда. Ведь он способствовал миру всё время. И я могу это утверждать, потому что несколько встреч, которые даже имели место в 2019 году – моих встреч с Александром Лукашенко, у нас 90% времени встреч – это были вопросы мира.