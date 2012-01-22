В Венгрии каждый седьмой, взявший кредит, не в состоянии вернуть займ

Иштван Ковач еще несколько лет назад владел автомастерской в Будапеште. А сейчас ему вместе с женой приходится перебиваться случайными заработками. В свое время для развития бизнеса он взял валютный кредит. Но грянул кризис, венгерский форинт значительно подешевел, и Иштван уже не смог платить по долгам. Со дня на день банку должен отойти дом семейства Ковач, сообщили в программе «Картина мира» на РТР-Беларусь.

Иштван Ковач, безработный:

Я оказался банкротом. Развалилось дело всей моей жизни. Моего нынешнего дохода хватает только на три недели месяца, а на четвертую – уже не остается ни форинта. Я даже и не знаю, что дальше делать.



В Венгрии сейчас из тех, кто взял кредиты, каждый седьмой просто не в состоянии вернуть займ. То же самое и с обязательствами всей страны. Уровень госдолга превысил 80 процентов ВВП. Рейтинговые агентства одно за другим присвоили Будапешту так называемый «мусорный» рейтинг. Правительство обратилось за помощью и к МВФ, и к руководству ЕС. Нужно – как минимум 20 миллиардов долларов. Однако помогать деньгами никто не спешит.

За свою более чем столетнюю историю вот это здание венгерского парламента еще не видело настолько активных законодателей, как нынешний депутатский состав. Только за один прошлый год в этих стенах было принято более двух сотен различных законов. При этом ряд документов, одобренных здесь именно в 2011-ом, до предела осложнил отношения Будапешта и с Брюсселем, и с Вашингтоном. Особенно сильно нынешним венгерским властям досталось за то, что они посмели переписать конституцию. Предыдущий главный документ страны, к слову, был принят еще в сталинские времена, в 1949-ом.

Чтобы получить финансовую помощь, Венгрии предлагают внести изменения в ряд новых законов. В частности, европейскому руководству очень не понравилось, что Будапешт формально получил больше власти над собственным же центробанком и золотовалютными резервами страны.

Дюла Матэ, заведующий внешнеполитическим отделом газеты «Magyar Hirlap»:

Все-таки нацбанк – это часть государства, а не что-то, что вне государства. Одна из проблем, почему идут дебаты с ЕС, – они говорят, что руководство венгерского нацбанка не должно давать клятву венгерской конституции - бред какой-то. Почему нельзя? А на какую конституцию должны давать присягу?

Некоторые положения новой конституции в ЕС посчитали неприемлемыми. В частности, раскритиковали те пункты, которые будто бы поставили вне закона аборты и однополые браки.

Золтан Ковач, специалист по связям с общественностью правительства Венгрии:

На самом деле, в конституции ничего не сказано об однополых браках. Геи обладают такими же правами, как и остальные жители Венгрии. Мы просто назвали «браком» именно союз мужчины и женщины. Вот и все. Очень много есть простого непонимания новой венгерской конституции. И мы настаиваем на том, что она никак не может считаться недемократической.



Усилить роль государства в экономике Венгрии пытается премьер-министр Виктор Орбан. По его инициативе, например, еще в 2010 был введен так называемый «налог Робин Гуда». Дополнительными пошлинами обложили самые прибыльные компании и банки – большинство из них принадлежит иностранному капиталу. Примерно тогда же в западной прессе началась активная кампания по превращению образа Виктора Орбана чуть ли не в диктатора.

Дюла Матэ, заведующий внешнеполитическим отделом газеты «Magyar Hirlap»:

Начинается пропаганда, такая же, что идет против вашего президента. На западе говорят - что Виктор Орбан начинает утром есть детей, на обед разрушает свободную прессу, а на ужин – уже устанавливает диктатура. И начинают об этом говорить солидные западные политики — и люди думают, может, на самом деле так и есть.



Так совпало, что в день объявления Будапешту очередного ультиматума ЕС давление на правящие круги страны усилилось. Журналисты венгерского еженедельника вдруг обвинили президента Венгрии в плагиате. Якобы Палл Шмитт 20 лет назад списал докторскую диссертацию. Это серьезный удар по соратнику Виктора Орбана. Вообще, по подсчетам экспертов, финансовых ресурсов на самостоятельную политику у Венгрии хватит лишь на полгода. Потом все равно придется соглашаться на условия Брюсселя.

Александр Астров, политолог Факультета международных отношений и европейских исследований Центрально-Европейского университета (Будапешт):

Никто еще не пробовал вот так вставать в позу изнутри Европейского союза. Реально с экономической точки зрения Венгрия сейчас нуждается в помощи Европейской комиссии.

Однако джина, можно сказать, уже выпустили из бутылки. Отношение к ЕС в Венгрии уже не такое, как было раньше. На днях в центре Будапешта прошел многотысячный митинг. Главным лозунгом манифестантов стало требование выхода из ЕС.

Протестующие:

Наша проблема в том, что Бароззоподобные типы, которых выбрал неизвестно кто, бросили Европу в пучину глобального кризиса. А Венгрию – они и вовсе оккупировали!

Премьер-министр Виктор Орбан – он один из нас. Он тоже пытается защитить Венгрию. Нас атакуют из-за рубежа с помощью каких-то глупых нареканий. И мы должны бороться с этим.

На этой акции даже флаг ЕС демонстративно сожгли. Причем поджигал – не кто-нибудь – а депутат Венгерского парламента.

Казалось бы, мяч был на стороне венгерского премьер-министра. Он - заядлый футболист. Но футбол - спорт порой более жестокий, как и игры Евросоюза. Глава венгерского правительства под сильным давлением все же отказался от слияния Нацбанка и надзорных органов, уступив в споре с ЕС, который был намерен лишить страну финансовой помощи. Орбан сказал, что готов модифицировать почти все законодательство, чтобы удовлетворить требования ЕС. Похоже, Евросоюзу не важно спасти Венгрию, Грецию, Италию - главное спасти евро.