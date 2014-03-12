В США невиновный мужчина 26 лет ждал в заключении смертной казни

Новости США. В США заключенный вышел на свободу после 26 лет проведенных в ожидании смертной казни в тюрьме самого строгого содержания в штате Луизиана, которая известна под именем «Ангола». Невиновным 64-летнего афроамериканца Гленна Форда признал суд в Луизиане. В деле появились новые подробности, которые обеспечили алиби осужденному.

Какие именно доказательства были представлены суду, не сообщается из интересов следствия, так как это может помешать найти настоящего убийцу.

В 1984 г. Гленн Форд был признан виновным в убийстве 56-летнего ювелира и часовщика Изадора Розмана и приговорен к смертной казни. Все члены суда присяжных, как и убитый Розман, были белыми.

К казни Форда приговорило жюри, основываясь лишь на показаниях некой Марвелы Браун, которая впоследствии призналась, что солгала. Орудия убийства, как и свидетелей, найдено не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвиненный в убийстве Форд категорически отрицал свою вину и, в свое время, добровольно пришел в полицию, когда узнал, что его подозревают. До 2013 г. Форд и его адвокаты продолжали доказывать его невиновность, пока один из полицейских осведомителей не дал показания, что Джейк Робинсон, который был одним из подозреваемых в убийстве ювелира, признался ему в содеянном. Во время следствия в 1984 г. подозрения с Робинсона были сняты.



Таким образом невиновный Гленн Форд пробыл 30 лет в тюрьме, где заключенные проводят 23 часа в сутки в своих одиночных камерах, имея только час на прогулку или принятие душа. В тюрьме «Ангола» проводят смертные казни — раньше на электрическом стуле, теперь путем смертельной инъекции яда. Всего с 1976 г. в Луизиане были казнены 659 человек. Среди них — одна женщина. В 2007 г. 88 человек были в «листе ожидания» смертной казни. Последний раз в Луизиане казнили человека в 2010 г.

Выйдя из тюрьмы, Форд пообщался с журналистами и рассказал о своих ощущениях. «Мои сыновья, когда я оказался за решеткой, были детьми. Сейчас они взрослые мужчины, которые растят собственных детей», — сказал Форд. Отвечая на вопрос, чувствует ли он обиду, Форд ответил утвердительно, добавив, что «это обида, но не горечь». Форд отметил, что рад возвращению к прежней жизни.