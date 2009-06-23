Как прокомментировал сегодня информацию из Страсбурга пресс-секретарь МИД Андрей Попов сегодняшняя дискуссия в рамках сессии ПАСЕ и принятая резолюция свидетельствует о постепенном изменении подходов организации к сотрудничеству с Беларусью.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве констатируют рост среди депутатов ПАСЕ числа сторонников развития прагматичного диалога с нашей республикой.

Однако в комментарии официального представителя МИД Беларуси высказано сожаление по поводу того, что в ПАСЕ очередной раз выдвигаются предварительные условия, и в частности, в отношении введения моратория на смертную казнь.

Белорусский МИД подтверждает: наша страна с пониманием относится к позиции Совета Европы по вопросу смертной казни. Как и то, что этот вопрос обсуждается и анализируется в белорусском парламенте и в юридическом сообществе нашей страны. Где, «бесспорно, принимают во внимание не только позицию Совета Европы, но и весомое мнение граждан Беларуси, выраженное на всенародном референдуме по данному вопросу» – отмечено в комментарии пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнул Андрей, «насколько нам известно, отмена смертной казни либо введение моратория на ее применение в соответствии с уставными документами Совета Европы являются условиями для вступления страны в Организацию, а не для предоставления статуса «специально приглашенного».