В отношениях между Венесуэлой и США назревает серьезный политический скандал
Президент Уго Чавес пригрозил выслать из страны американского посла Уильяма Браунфилда. Причиной стало высказывание дипломата о необходимости компенсировать американским акционерам последствия национализации крупной телефонной компании в Венесуэле. Чавес обвинил Браунфилда во вмешательстве во внутренние дела Каракаса и, следовательно, нарушении правила дипломатии, и пригрозил объявить посланника Вашингтона персоной нон-грата. Реакции американского госдепартамента пока не последовало.