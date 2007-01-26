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В отношениях между Венесуэлой и США назревает серьезный политический скандал

26 января 2007 11:54
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Президент Уго Чавес пригрозил выслать из страны американского посла Уильяма Браунфилда. Причиной стало высказывание дипломата о необходимости компенсировать американским акционерам последствия национализации крупной телефонной компании в Венесуэле. Чавес обвинил Браунфилда во вмешательстве во внутренние дела Каракаса и, следовательно, нарушении правила дипломатии, и пригрозил объявить посланника Вашингтона персоной нон-грата. Реакции американского госдепартамента пока не последовало.
# Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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