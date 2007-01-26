В отношениях между Венесуэлой и США назревает серьезный политический скандал

Совет Палаты представителей начал подготовку к весенней сессии

25 января парламентарии включили в проект повестки дня семь новых вопросов. Остальные пока находятся на доработке в комиссиях. Кроме этого, обсудили вопрос о приглашении в Беларусь с визитами парламентариев иностранных государств.