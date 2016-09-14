В Мингорисполкоме обнародовали новые подробности избирательной кампании

Новости Беларуси. Депутаты от Минска. В столичной мэрии 14 сентября обнародовали новые подробности избирательной кампании. Известно, что среди новоиспеченных избранников от столицы 10 мужчин и такое же количество представительниц прекрасного пола. Все они с высшим образованием. Среди них дипломаты, специалисты промышленного сектора экономики, предприниматели, медики, педагоги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Артем Цуран, секретарь Минской городской избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Если судить о качестве депутатов Палаты представителей нового созыва, то отметим снижение прежде всего возрастного параметра. Так, средний возраст депутатов, выдвинутых именно от города, порядка 47,5 лет.