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В Мингорисполкоме обнародовали новые подробности избирательной кампании

14 сентября 2016 17:16
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Новости Беларуси. Депутаты от Минска. В столичной мэрии 14 сентября обнародовали новые подробности избирательной кампании. Известно, что среди новоиспеченных избранников от столицы 10 мужчин и такое же количество представительниц прекрасного пола. Все они с высшим образованием. Среди них дипломаты, специалисты промышленного сектора экономики, предприниматели, медики, педагоги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Артем Цуран, секретарь Минской городской избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Если судить о качестве депутатов Палаты представителей нового созыва, то отметим снижение прежде всего возрастного параметра. Так, средний возраст депутатов, выдвинутых именно от города, порядка 47,5 лет.

# Выборы-2019 # Артем Цуран

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