В Греции есть все, а теперь уже и дефолт. С какими мыслями эллины пойдут на референдум 5 июля

В Греции есть все. Известная фраза. Так вот, теперь уже и дефолт есть в Греции. Грубо говоря, Греция показала кукиш Международному валютному фонду, не рассчитавшись в срок с долгами. Как говорится, сами виноваты – финансовая подпитка Греции перешла уже точку разумной поддержки. Но что-то делать надо! Чтобы заручиться мнением жителей страны в переговорах с международными кредиторами, руководство Греции объявило референдум. Он состоится 5 июля. Но ситуация в стране накалена. В этом мог убедиться наш специальный корреспондент Юрий Таболин.

До самого ожидаемого события в Греции остаются считанные часы.

Утром 5 июля по всей стране откроются участки для голосования, придя на которые каждому эллину нужно сказать лишь одно слово: «охи», что значит – «нет», либо «нэ» – «да».

В Афинах не осталось практически ни одного столба, на котором бы не было агитационных плакатов. И если сторонники продолжения европейских реформ выбрали логичный для него зеленый цвет, то противники остановились на красном. И теперь камни, порой и в прямом смысле, летят в министра финансов Германии – Вольфганга Шойбле, который накануне референдума заявил о том, что страна рассматривает возможность придержать полмиллиарда евро, которые ранее была готова потратить на второй пакет помощи Греции.

Такие цитаты лишь подливают масла в греческий костер, разлетаясь по местным изданиям. Спрос на газету Федора вырос за последний квартал едва ли не в два раза. И хобби у практикующего врача сегодня забирает большую половину времени.

Оперирует он цифрами не хуже, чем скальпелем. И видит причину нынешнего кризиса в неготовности страны к тому объему финансовой помощи, которую она получила.

Федор Игнатиадис, издатель газеты «МК Афинский Курьер»:

Страну завалило дешевыми деньгами. Я хорошо помню по радио рекламу, в газетах: «Хотите пасхальный отдых – пасхальный кредит. Хотите рождественский стол – кредит. Хотите отдых летом – кредит».

Федор уверен, что власти надеялись на рост производительности труда и экономики в целом. Однако этого не произошло.

240 миллиардов евро, которые страна получила на борьбу с кризисом за последние пять лет, пошли на уплату долгов тем же внешним кредиторам.

Даже списание долга на сумму более 100 миллиардов евро не принесло ожидаемого результата. В процентом отношении к ВВП он вырос со 124% до без малого 180%. Росли и другие отрицательные показатели, такие как, например, безработица. Ее уровень сейчас в стране самый высокий в Европе – 27%.

Учтена этой печальной статистикой оказалась и Галина. Более 15 лет назад она уехала в Грецию и воочию наблюдала переход страны от национальной валюты к евро.

Галина, домохозяйка:

Я не смотрела на деньги, что мне купить, я просто тратила, мне нравилась одежда, обувь. А потом уже, последние пять лет, как-то на самом деле тяжело.

Сегодня Галина и Костас живут на ее пособие по безработице и его зарплату. Последняя, кстати, тоже сократилась.

За труд водителя раньше платили около полутора тысяч. Однако за последние три года из 25 заводов, что работали в окрестностях Афин, не закрылось только пять. На зарплатах это сказалось самым прискорбным образом.

Костас, работник завода:

Сегодня при хорошем раскладе я получаю 500 евро. На них, конечно, можно прожить, но во многом приходится себе отказывать.

Тема пенсии для Костаса особенна актуальна. В 2016 году ему 60 и в виду работы в тяжелых условиях он имеет право выйти на заслуженный отдых ранее 67. Вопрос лишь в том, получится ли.

Костас, работник завода:

По моим расчетам и обещаниям государства, я должен получать больше 1000 евро. Однако сейчас моим бывшим коллегам, которые уже на пенсии, выплачивают менее 700. Меня это не устраивает и я буду голосовать против таких реформ.

Зеус тоже скоро рискует досрочно выйти на пенсию. Его бизнес – собственное кафе – балансирует на грани окупаемости уже несколько лет. Он неоднократно думал закрыть заведение, но тогда без работы может остаться и его сын.

Зеус Цоутис, владелец кафе:

Средний чек сократился в 2 раза. Сейчас заказывают одно горячее и все. Никаких салатов и напитков. Бесплатную воду пьют с удовольствием.

Спасает от фиаско снижение арендной платы. Сейчас за 50 квадратных метров он отдает 1200 евро. Раньше было две тысячи. И это не ценовое дно, – уверен местный риелтор Атанасиос. Стоимость сейчас падает едва ли не ежедневно. Если раньше снять квартиру в Афинах за 300 евро было практически нереально, то сегодня таких предложений хоть отбавляй.

Атанасиос Кортариас, риелтор:

Платежеспособность греков значительно сократилась. Например, однокомнатную квартиру на окраине города можно купить за 10 тысяч евро. Подобных цен никогда не было.

Основные покупатели – иностранцы, в том числе из России. Но они не торопятся раскошеливаться.

Авторитет Греции подорван, что сказывается в том числе и на туристической отрасли. Кризис пришелся на пик сезона и сегодня телефоны в офисах агентств разрываются.

Георгий Масманидис, директор туристической фирмы:

Появилось больше вопросов. На данный момент в основном все звонят и спрашивают, все ли будет нормально, если они приедут в Грецию, как их встретят, будут ли продукты, будет ли бензин.

Пока перебоев с обеспечением туристов нет. Но одну рекомендацию клиентам все-таки дают – брать с собой наличные деньги.

Анна столкнулась с этой проблемой в местной сувенирной лавке. Возможность принять безналичный платеж есть, но продают в основном за живые деньги.

Анна, туристка:

Брали только наличные. Есть, конечно, что-то на карточках, но все равно основной расход – это наличные.

Вангелис принимает оплату за греческий хенд-мейд в любой форме. У него два магазина – премиум и бюджетный. Еще в начале сезона ежедневно продавались сувениры стоимостью в несколько сотен евро. Теперь даже состоятельные клиенты заходят сюда как в музей, а через дорогу покупают магниты. Вангелис уверен, что Греция стала ассоциироваться у туристов с кризисом.

Вангелис, владелец сувенирного магазина:

Конечно, нам выпали сложные времена. Тяжело развивать свое дело. Но мы, средний класс, как-то выживаем. Теперь для поддержки кредиторы предлагают сократить социальные выплаты, и это надо делать. Я буду голосовать за поддержание реформ.

Таким образом, греческое общество впервые разделилось на два радикальных лагеря. Опросы общественного мнения говорят о том, что разница в голосах на референдуме будет минимальной. Экономическая ситуация не в пользу нынешнего Правительства.

На этой неделе в Греции временно приостановили работу все банки. Единственная возможность получить наличные – в банкомате.

Поэтому очередь здесь не прекращается 24 часа в сутки. Лимит на получение наличных – 60 евро каждый день.

В ответ на технический дефолт, озвученный Европейским фондом стабильности, Алексис Ципрас достал козырь из рукава и предпринял меру, которую противники тут же назвали популистской.

Сегодня на всех станциях метро в Афинах можно увидеть вот такую надпись – «Пользование общественным транспортом бесплатно». После того, как страна не смогла заплатить по долгам, в Греции закрылось большинство банков и Правительство приняло вот такую бессрочную меру.

Ципрас апеллирует к чувствам греков. Накануне на главной площади Афин правящая партия Сириза устроила массовую демонстрацию, во время которой премьер-министр очередной раз эмоционально призвал голосовать против.

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции:

МВФ признает, что без списания 30% долга и 20-летнего льготного периода наша страна никогда не выберется из долговой ямы. Представьте себе, это свое мнение Международный валютный фонд высказывал нашим кредиторам, но от Правительства Греции скрывал, ведь это бы сделало нашу позицию еще тверже. Эллины, я призываю вас сказать «нет» шантажу и угрозам, которые обрушиваются на нашу страну водопадами.

О том, что еврочиновники испытывают на прочность сплоченность греков, говорят и другие факты. Выйти из Евросоюза технически сложно. Ведь опыта, а, главное, правовых документов для таких процедур не существует. Отказаться от евровалюты Эллада тоже не может. Об этом на днях напомнил министр финансов страны.

Янис Варуфакис, министр финансов Греции:

Может, кто-то не в курсе, но после введения евро нам пришлось избавиться от всех станков для печатания драхмы. Наша страна отчаянно хочет остаться в еврозоне. Мы понимаем экономическую неизбежность интеграции в рамках ЕС, но непреклонность кредиторов заставляет нас решаться на шаги, которые мы сами считаем не самыми благими. Что касается меня, то я лучше отрежу себе руку, чем подпишу соглашение с кредиторами в его нынешнем виде.

Греки четко следуют национальной мудрости, которая гласит: «Если я дал тебе копейку, чтобы ты говорил, то дам пять, чтобы ты замолчал».

Франции и Германии не выгодна потеря Греции. В таком случае может сработать принцип домино, который поставит под удар экономики Испании и Португалии. Более того, греки сами не хотят такого исхода. Для них важнее получить право голоса, которое появилось здесь тысячи лет назад.

Пока же ситуация в европейской семье напоминает нынешний Парфенон. Эллины шутят: место рождения демократии решили законсервировать, но делают это за европейские дотации, поэтому внешне храм очень похож на зверя в клетке. Гулять по ней можно, сбежать – нет.