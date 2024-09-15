Уже готовятся провокации к вашим выборам – сербский политик предостерёг белорусов

Драган Станоевич, председатель Комитета по вопросам сербской диаспоры Народной скупщины Республики Сербия:

Конечно, бороться непросто, когда полное окружение, когда у них есть финансирование, влияние. И противостоять всему этому просто доброй волей и искренностью сложно. Тем не менее, как говорится, сила все-таки в правде, и на это все есть божья воля. Я вам скажу еще такой момент. Уверен, что сейчас идет серьезнейшая подготовка к вашим президентским выборам, которые предстоят в следующем году. Что уже готовятся провокации, готовятся люди, ищутся пути, каким образом сделать из этих выборов недемократические. Что все куплено, все распродано, Лукашенко, власть. Еще и изберут какого-то нового президента, женщину. Готовятся провокации серьезные.