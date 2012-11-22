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Теракт в Пакистане унес жизни 20 человек

22 ноября 2012 07:44
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Новости Пакистана. Растет число жертв теракта в пакистанском городе Равалпинди. По последним данным, погибли более 20 человека, еще около 60 получили ранения.

Террорист-смертник устроил взрыв в одной из шиитских мечетей города, расположенном неподалеку от столицы страны — Исламабада. Следствие полагает, что бомбу привели в действие экстремисты из движения пакистанских талибов «Техрик-и-талибан Пакистан». Именно они ответственны за большинство терактов в этой стране. Накануне в Пакистане произошли еще два взрыва в городах Кветте и Карачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в Пакистане

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