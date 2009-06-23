С.Маскевич: «Введение моратория на смертную казнь в Беларуси в ближайшее время вполне возможно»

Это мнение председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам и связям с СНГ Сергей Маскевич высказал комментируя сегодняшнюю резолюции ПАСЕ о восстановлении для белорусского парламента статуса специально приглашенного после введения моратория на высшую меру наказания.

«Это вполне реально, тем более что смертная казнь у нас в настоящее время фактически не применяется», — отметил Сергей Маскевич. Он напомнил, что в парламенте Беларуси действует рабочая группа, которая занимается исследованием вопроса о возможном приостановлении применения смертной казни. «Будем ждать результатов этой работы. Время у нас есть, по крайней мере, до сентября, когда Бюро Совета Европы будет принимать окончательное решение», — сказал парламентарий.

Он назвал решение ПАСЕ положительным. «Уверен, что это очень важный этап в отношениях Беларуси с Советом Европы, — считает парламентарий. — Я расцениваю эту рекомендацию как положительную. В принципе, по-другому и быть не могло». При этом Сергей Маскевич заметил, что представители Совете Европы постоянно ставили вопрос о моратории во главу угла, когда говорили о возможности подключения Беларуси к участию в работе ПАСЕ.

В то же время председатель парламентской комиссии подчеркнул, что мораторий на смертную казнь и окончательная ее отмена — кардинально разные вещи. «Законодательно закрепленное упразднение смертной казни может иметь негативный резонанс в обществе. Здесь надо действовать разумно и не спеша: возможно, смертная казнь может в Беларуси не применяться на практике, но при этом формально оставаться в законодательстве как средство устрашения для самых отпетых уголовников», — цитирует слова Сергея Маскевича БЕЛТА.