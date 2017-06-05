Сергей Лавров: Беларусь является первым торговым партнером России из числа стран – участниц СНГ

Новости Беларуси. За 25 лет дипотношений Беларусь и Россия вышли на уровень стратегического партнерства. Об этом 5 июня шла речь в Москве, где прошло совместное заседание коллегий внешнеполитических ведомств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В настоящее время торгово-экономическое сотрудничество находится на высоком уровне. Беларусь – главный партнер России среди стран СНГ и 4-й в мире. Эту встречу и Беларусь, и Россия еще не раз назовут традиционной. Привычен и формат. А вот повод обязывает. Главы МИД встречаются в преддверие 25-й годовщины установления дипотношений. За это время сделано немало. Во многом такой плодотворный диалог – заслуга лидеров двух стран. Только в этом году Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались три раза, в прошлом и вовсе семь. Неудивительно, что из года в год расширяется культурное и гуманитарное сотрудничество, растут связи в экономике.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Беларусь является первым торговым партнером России из числа стран – участниц СНГ и четвертым партнером, если брать в расчет всех без исключения торгово-экономических партнеров. Анастасия Иванникова, СТВ:

В установлении таких тесных связей участвуют все регионы. Традиционный Форум регионов – тому подтверждение. Как правило, он собирает на одной площадке десятки ведущих производителей из двух стран. В 2017-м масштабная встреча пройдет в Москве в конце июня. Здесь наша страна намерена заключить контрактов на сумму в 300 миллионов долларов. Безусловно, свой вклад вносят дипломаты. Владимир Макей и Сергей Лавров на вопрос, в чем же успех нашей внешнеполитической дружбы, в один голос отвечают: в совпадении позиций. Не зря сегодня сотрудничаем и в рамках интеграционных объединений. Сначала Союзное государство, потом, шаг за шагом на интеграционной дороге пришли к ЕАЭС. Сегодня уже около полусотни стран выразили желание сотрудничать с ним.

Николай Щекин, руководитель Центра политической и экономической социологии Национальной академии наук Беларуси:

Здесь Беларусь находит и уже нашла, на мой взгляд, сове место. Своим принципам мы не уступаем, свои национальные интересы как суверенное государство мы отстаиваем независимо то того, в каком союзном образовании находимся. Это подчеркивает взаимоуважение наших отношений с Россией. Повышать осведомленность о возможностях союза и его инвестиционных перспективах намерены и дальше. А еще укреплять взаимодействие на мировой арене, осуждать терроризм во всех его формах и проявлениях. Об этом и не только говорится в совместном заявлении. Документ подписали главы внешнеполитических ведомств Беларуси и России сразу по итогам заседания коллегий МИД.