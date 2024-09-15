Сербский депутат: Джеймс Бонд отдыхает по сравнению со мной

Драган Станоевич, председатель Комитета по вопросам сербской диаспоры Народной скупщины Республики Сербия:

Именно эти западные службы носят, естественно, самую огромную опасность как для Сербии, так и для Беларуси. Для Беларуси особенно в этот период. Потому что у нас они уже внедрились и в Министерство обороны, и в Министерство внутренних дел, и в службы. Короче, у нас ситуация далека от той, которая у вас, но вам надо держаться.

Не могу не сказать, я волей-неволей стал таким шпионом, агентом. Потому что меня так обозвали в Украине. И я часто говорю, что Джеймс Бонд отдыхает по сравнению со мной. Они меня назвали руководителем спецслужб, сербских и российских. Это почетно, быть руководителем российских спецслужб, конечно. Я ожидаю, что сейчас скажут, что я еще, кроме того, что агент Путина, буду и агент Лукашенко. После визитов в Беларусь и так далее. Сегодня уже шум такой, уже звонят: что вы делали в Беларуси, с какой задачей и так далее. Думаю, что это только будет. И поэтому вы понимаете, кто руководит всеми этими процессами? Естественно, западные спецслужбы.