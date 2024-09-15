Прямой эфир

Сербский депутат: Джеймс Бонд отдыхает по сравнению со мной

15 сентября 2024 19:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новую холодную войну как схватку спецслужб обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Сербский депутат: Джеймс Бонд отдыхает по сравнению со мной -2

Драган Станоевич, председатель Комитета по вопросам сербской диаспоры Народной скупщины Республики Сербия:
Именно эти западные службы носят, естественно, самую огромную опасность как для Сербии, так и для Беларуси. Для Беларуси особенно в этот период. Потому что у нас они уже внедрились и в Министерство обороны, и в Министерство внутренних дел, и в службы. Короче, у нас ситуация далека от той, которая у вас, но вам надо держаться. 

Не могу не сказать, я волей-неволей стал таким шпионом, агентом. Потому что меня так обозвали в Украине. И я часто говорю, что Джеймс Бонд отдыхает по сравнению со мной. Они меня назвали руководителем спецслужб, сербских и российских. Это почетно, быть руководителем российских спецслужб, конечно. Я ожидаю, что сейчас скажут, что я еще, кроме того, что агент Путина, буду и агент Лукашенко. После визитов в Беларусь и так далее. Сегодня уже шум такой, уже звонят: что вы делали в Беларуси, с какой задачей и так далее. Думаю, что это только будет. И поэтому вы понимаете, кто руководит всеми этими процессами? Естественно, западные спецслужбы. 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Драган Станоевич: белорусов не так просто подкупить, там патриотизм на уровне
15 сентября 2024 19:21

Драган Станоевич: белорусов не так просто подкупить, там патриотизм на уровне

«Уши торчат со всех концов». Депутат о событиях августа 2020-го в Беларуси
15 сентября 2024 19:09

«Уши торчат со всех концов». Депутат о событиях августа 2020-го в Беларуси

«Пришли в движение все западные спецслужбы». Новая холодная война – анонс «САСС уполномочен заявить»
14 сентября 2024 17:27

«Пришли в движение все западные спецслужбы». Новая холодная война – анонс «САСС уполномочен заявить»