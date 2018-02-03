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С 3 февраля представители комиссий по выборам депутатов местных Советов начали дежурство на своих участках

03 февраля 2018 10:44
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Новости Беларуси. Теперь в свободном доступе. В Беларуси с 3 февраля представители участковых комиссий по выборам депутатов местных Советов начали дежурство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 3 февраля представители комиссий по выборам депутатов местных Советов начали дежурство на своих участках -1

Ждут они, прежде всего, тех избирателей, кто лично хочет уточнить свое присутствие в списках голосующих, и верно ли указаны все данные. Для сверки при себе нужно иметь паспорт. В случае, если будет обнаружена ошибка, у избирателя примут заявление и рассмотрят его в двухдневный срок.      

С 3 февраля представители комиссий по выборам депутатов местных Советов начали дежурство на своих участках -3

Вера Смирнова, председатель участковой комиссии №6 Центрального района Минска:
Комиссия работает ежедневно с понедельника по пятницу с 17 до 19 часов, в субботу с 12 до 14 часов. Досрочное голосование будет проходить с 13 числа.

С 3 февраля представители комиссий по выборам депутатов местных Советов начали дежурство на своих участках -5

Выборы в местные советы, напомню, пройдут 18 февраля. По всей стране зарегистрированы более 20 тысяч кандидатов в депутаты.

С 3 февраля представители комиссий по выборам депутатов местных Советов начали дежурство на своих участках -7

С 3 февраля представители комиссий по выборам депутатов местных Советов начали дежурство на своих участках -9

# Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы # Вера Смирнова

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