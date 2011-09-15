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Росавиация аннулирует лицензии 3 авиакомпаний, еще 30 – под вопросом

15 сентября 2011 09:09
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Об этом сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько. Ранее президент РФ Дмитрий Медведев после катастрофы Як-42 потребовал радикально сократить количество действующих в России авиакомпаний в самые короткие сроки и ужесточить требования к безопасности полетов. Авиакатастрофа , произошедшая 7 сентября, унесла 44 жизни. В ней погибли игроки основного состава хоккейной команды «Локомотив», в том числе трое белорусов, и члены экипажа. Выжил только один человек - бортинженер Александр Сизов, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
# ЯК-42. Трагедия ярославского Локомотива

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