Росавиация аннулирует лицензии 3 авиакомпаний, еще 30 – под вопросом

Об этом сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько. Ранее президент РФ Дмитрий Медведев после катастрофы Як-42 потребовал радикально сократить количество действующих в России авиакомпаний в самые короткие сроки и ужесточить требования к безопасности полетов. Авиакатастрофа , произошедшая 7 сентября, унесла 44 жизни. В ней погибли игроки основного состава хоккейной команды «Локомотив», в том числе трое белорусов, и члены экипажа. Выжил только один человек - бортинженер Александр Сизов, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.