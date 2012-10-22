Роль Комитета госконтроля в Беларуси вырастет

Новости Беларуси. Комитет госконтроля должен играть большую роль в системе власти и не увлекаться отчетами. Такую задачу сегодня поставил Президент перед ведомством, принимая с докладом Александра Якобсона. Руководитель комитета рассказал об оптимизации кадровой структуры. Ряд вопросов касались аграрной тематики, в частности реализации программы по реконструкции молочно-товарных ферм. Прежде всего, подчеркнул Александр Лукашенко, госконтроль должен стоять на страже интересов народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Я все-таки настаиваю на том, чтобы КГК играл большую роль сегодня в системе органов власти. Департамент финансового контроля: нашли недостатки - приняли решение, видите с собственностью или по расходу госсредств бюджета что-то не в порядке - принимайте решения там, где это вопросы входят в вашу компетенцию. В противном случае мы начинаем вопросы контроля заорганизовывать, а порой проявлять излишнюю бюрократию. В стране должны знать, что есть КГК - полномочный орган, который вправе принимать по своим вопросам решения.

Примером тому может служить на фабрике нашей основной – «Коммунарке». Это вопрос Комитета госконтроля, прежде всего. И вместо президента там должен был сидеть председатель Комитета госконтроля и решать эти проблемы так, как это делал президент. По крайней мере, это должно послужить вам примером. Мы должны стоять на страже защиты интересов нашего народа. Особенно по собственности.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Уже есть подвижки, деловая общественность восприняла с интересом и позитивно Указ 332. Его суть в том, чтобы не только выполнять контролирующие функции, но так же аналитика, упреждение, принятие мер, чтобы не допустить самого худшего.