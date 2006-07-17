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Президент Венесуэлы Уго Чавес прилетит в Минск 22 июля

17 июля 2006 12:45
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Официальный визит в Беларусь правительственной делегации Венесуэлы во главе с президентом страны Уго Чавесом состоится с 22 по 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Визит осуществляется по приглашению президента Беларуси Александра Лукашенко. До настоящего времени встречи лидеров двух стран не проводились.

На протяжении последних семи лет белорусский экспорт в Венесуэлу состоит из поставок калийных удобрений. В незначительных объемах из Венесуэлы импортировались табачное сырье, запасные части и оборудование для автомобилей и тракторов.   В 2005 году товарооборот по сравнению с предыдущим годом вырос на 1,3% и составил $15,6 млн. Поставки в Венесуэлу калийных удобрений сократились в 1,8 раза до $8,5 млн. (54,4% в общем объеме). Появились новые товарные позиции в структуре экспорта: азотсодержащие гетероциклические соединения и полуфабрикаты из углеродистой стали.  Импортировались только части и оборудование для автомобилей. В январе-апреле 2006 года экспорт в Венесуэлу отсутствовал, из этой страны в Беларусь поставлялись запасные части и оборудование для автомобилей, шины, фрукты.
 

# Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество # Умер Уго Чавес

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