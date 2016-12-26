Президент поручил госорганам обратить особое внимание на обеспечение безопасности белорусов в период праздников

Новости Беларуси. Тема безопасности в эти дни – одна из главных. В этой связи Александр Лукашенко поручил госорганам обратить особое внимание на обеспечение безопасности белорусов в период новогодних и рождественских праздников. Мир и спокойствие в стране нужно сохранить любыми усилиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не находимся где-то в стороне от столбовой дороги этих страшных происшествий. Наоборот, мы находимся в самом эпицентре. Поэтому чего бы нам ни стоило, надо сохранить мир и покой в нашей стране. Это главное. Если этого не будет, никакая экономика не нужна будет, никакие продукты питания, никакое финансирование (ни внешнее, ни внутреннее). Главный вопрос – этот вопрос, вопрос безопасности и стабильности нашего общества. Поэтому, начиная от местных органов власти, от которых все, в принципе, зависит, они там, среди людей, живут, руководители сельских советов, поселковых, председатели райисполкомов, исполкомов областных и районных, городских – вот где проходит главная линия борьбы с этим страшным злом. Я прошу это иметь в виду прежде всего, особенно в канун массовых мероприятий, связанных со светлым и радостным для каждого человека праздником, – Новым годом и Рождеством. Страшная катастрофа в квадрате, когда люди гибнут, ожидая этих торжеств, ожидая этих праздников, люди начинают гибнуть. Вот это недопустимо. Поэтому я попрошу и в правительстве, и Госсекретариате, и в Комитете госконтроля, Администрации Президента обратить на это особе внимание. Особенно людям в погонах, военным людям нужно сделать все, чтобы на улицах было спокойно, чтобы люди провели нормально праздник.