Президент Лукашенко: ОДКБ требует укрепления военной мощи и механизмов кризисного реагирования

Организация Договора о коллективной безопасности — будет оптимизирована. Об этом договорились в Душанбе лидеры стран-участниц ОДКБ. В заседании Совета Организации приняли участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, лидеры Армении, Казахстана, Кыргызстана, России. Их приветствовал глава Таджикистана Эмомали Рахмон как глава государства, принимающего саммит.

Сначала президенты пообщались в узком составе, потом присоединились к делегациям. Общими для всех стран-союзников остаются внешние риски и угрозы. Исходя из этого, ОДКБ требует укрепления военной мощи и механизмов кризисного реагирования. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на пленарном заседании Совета.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договорились, что, если нужно, мы подкорректируем в ближайшее время наши уставные документы и оптимизируем нашу организацию. Причиной тому – обостряющаяся ситуация на границах вокруг государств Организации Договора о коллективной безопасности. То есть эта организация становится самой востребованной организацией на постсоветском пространстве. Общими для всех стран-союзников остаются внешние риски и угрозы. Вызывает опасение растущий уровень экстремизма, влияние международных террористических группировок. Сегодня мы сталкиваемся с эскалацией напряженности в зонах тлеющих конфликтов, о чем также только что говорил Президент Армении, открытыми военными действиями и появлением новых очагов нестабильности, в том числе и вблизи наших границ. Как следствие этого – гибель людей, разрушение государств, обнищание народов и беспрецедентные потоки беженцев и нелегальных мигрантов. В такой ситуации требуется укрепление военной мощи и механизмов кризисного реагирования ОДКБ.

Страны ОДКБ сегодня обеспокоены обострением ситуации на своих границах из-за неурегулированных региональных конфликтов, а также активизации террористической группировки «Исламское государство» и наркотрафика из Афганистана. Всё это нашло отображение в итоговом документе. Одобрен и бюджет организации на предстоящий год.

Председательство в ОДКБ переходит от Таджикистана к Армении.