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Президент Беларуси: у нас есть все для того, чтобы сегодня защитить наш клочок земли, на котором живут наши люди

09 мая 2017 14:22
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Новости Беларуси. После официальных торжеств на площади Победы в Минске Президент пообщался с журналистами. О ситуации в мире, безопасности, развитии регионов и о положении дел в белорусском хоккее – об этом и не только высказался Александр Лукашенко, отвечая на вопросы репортеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корреспондент:
Спустя семь десятилетий в мире по-прежнему неспокойно. Военные эксперты говорят о новой гонке вооружений. На ваш взгляд, в этой ситуации каковы главные угрозы и что будет предпринимать Беларусь, чтобы повысить уровень своей боевой готовности?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас есть все для того, чтобы сегодня защитить наш клочок земли, на котором живут наши люди. Мы уже в третий раз буквально за два десятилетия реформируем и перестраиваем, совершенствуем наши Вооруженные Силы, приспосабливая к возможным негативным событиям. Выводы делаем и извлекаем уроки из того, что происходит во всем мире. Мир крайне неспокоен, идут войны. И в связи с этим приспосабливаем свои Вооруженные Силы для защиты нашего отечества. Поэтому вы можете не переживать за спокойствие и мир в нашей стране.

# Александр Лукашенко # День Победы 2017

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