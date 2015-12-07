Премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма объявила о своей отставке, правительство распускается

Новости Латвии Премьер-министр Латвии распустила правительство и ушла в отставку. О своём решении Лаймдота Страуюма объявила после встречи с президентом страны. Её рейтинг сильно упал на прошлой неделе.

Резкую критику вызвал принятый правительством государственный бюджет на 2016 год. Также недовольство вызывало решение кабмина увеличить зарплаты госслужащих, в том числе и министров, на 30%.

Отметим, что новому руководству страны придётся столкнуться с целым рядом проблем, в том числе с вопросом заработных плат педагогов, доступности здравоохранения и освоения Еврофондов. Ожидается, что новое правительство сейм Латвии утвердит до конца года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.