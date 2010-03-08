Прямой эфир

Предварительные итоги парламентских выборов в Ираке будут объявлены в течение ближайших дней

08 марта 2010 16:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Однако уже сегодня ясно, что попытки террористов и радикалов сорвать формирование нового парламента и правительства успехом не увенчались.

По данным ЦИКа, правом проголосовать воспользовались свыше половины иракских избирателей. Сам факт проведения выборов был высоко оценен как местными экспертами, так и мировым сообществом.

В частности президент США Барак Обама в специальном обращении подчеркнул, что голосование дает повод говорить о сохранении сроков вывода оккупационных войск из страны. По плану американские военные должны покинуть Ирак к концу 2011 года. При этом Обама отметил, что специалисты и консультанты останутся на Ближнем Востоке и после этого.

# Теракт в Ираке

Другие новости рубрики

Все новости
07 марта 2010 21:56

«Евронест»: стоит ли класть все яйца в одну корзину

07 марта 2010 15:28

С минометных обстрелов и взрывов начались парламентские выборы в Ираке

06 марта 2010 10:55

Американцу грозит тюрьма за то, что он убрал газон у своего дома