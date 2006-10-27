Правительство отвечает на вопросы парламентариев

В Минске в Овальном зале 27 октября прошло совместное заседание двух палат парламента Национального собрания Беларуси.Такой диалог - ежемесячная традиция. Депутаты палаты представителей и члены совета республики, общаясь с вице-премьером Виктором Бурей и руководителями министерств, затронули самые разные темы. Среди основных - строительство жилья, развитие сотовой связи, экономия энергоресурсов. А также жилищные трудности молодых специалистов на селе и даже целесообразность перехода на зимнее и летнее время. Заместитель премьер-министра Виктор Буря, впервые отвечая на вопросы с парламентской трибуны, назвал такое общение очень конструктивным.