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Правительство отвечает на вопросы парламентариев

27 октября 2006 10:44
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В Минске в Овальном зале 27 октября прошло совместное заседание двух палат парламента Национального собрания Беларуси.Такой диалог - ежемесячная традиция. Депутаты палаты представителей и члены совета республики, общаясь с вице-премьером Виктором Бурей и руководителями министерств, затронули самые разные темы. Среди основных - строительство жилья, развитие сотовой связи, экономия энергоресурсов. А также жилищные трудности молодых специалистов на селе и даже целесообразность перехода на зимнее и летнее время. Заместитель премьер-министра Виктор Буря, впервые отвечая на вопросы с парламентской трибуны, назвал такое общение очень конструктивным.
# Экономика

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