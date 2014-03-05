Посол Украины в Беларуси: Я думаю, и политической воли, и разума у наших политиков хватит, чтобы остановить кровопролитие

Новости Украины. Обсуждение проблем вокруг Украины и непосредственно в ней самой — по-прежнему главная тема мировых СМИ. В условиях, когда опасность непосредственного вооруженного конфликта несколько нивелировалась рядом заявлений мировых лидеров, ситуация в стране все еще чрезвычайно сложна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав обнародовал последние данные по жертвам противостояния в Украине. Число погибших составило 99 человек, раненных - превысило тысячу. Отмечено, что в госпитале умер еще один милиционер, пострадавший во время массовых беспорядков. Часть наблюдателей выражают опасения в связи с возможным неоказанием помощи ему и другим стражам порядка. Появились обновленные данные и о травмированных во время стычек с праворадикалами жителях Харькова — их число превысило 110. При этом на востоке Украины митинги-«антимайданы» продолжаются до сих пор. В то же время, ряд их участников высказываются и просто за скорейшее разрешение ситуации.

Михаил Ежель, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Беларусь:

Я думаю, и политической воли, и разума у наших политиков хватит, чтобы остановить кровопролитие.

Стабилизации положения в Украине мешает и экономический кризис. Переговоры политиков страны с представителями финансовых структур мира упираются в необходимость урезания бюджетных выплат. А между тем, пенсии, пособия, зарплаты и без того поступают не вовремя, и не полностью. В то время как коммунальные платежи и стоимость энергоносителей для конечных потребителей планируется вскоре еще и значительно увеличить.

Не решенной остается и проблема госдолга Украины, в частности, как раз по расчетам в сфере энергетики. На этом фоне попытки части украинских политиков вести переговоры в военной сфере и внесение в Раду проекта, гипотетически разрешающего государству вступить в НАТО, выглядят неуместными и дестабилизирующими. Не приносят положительных плодов и многочисленные переговоры по ситуации в Украине и дипломатов третьих стран.