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Парламент Словении вынес вотум недоверия премьер-министру страны, кабинет министров ушел в отставку

28 февраля 2013 06:08
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Новости Словении. В Словении разрешился политический кризис. Парламент вынес вотум недоверия премьер-министру страны Янезу Янши. Весь кабинет также ушел в отставку.

Согласно словенскому законодательству, вотум недоверия – это еще и голосование за нового премьера. Большинство депутатов поддержали Аленку Братушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политическая обстановка в Словении обострилась после коррупционного скандала. Уже бывший премьер-министр скрыл от налоговых служб доход в 210 тысяч евро. А мэр столицы, Любляны, не сообщил о лишних 2,5 миллионах евро.

# Коррупция

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