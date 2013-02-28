Парламент Словении вынес вотум недоверия премьер-министру страны, кабинет министров ушел в отставку

Новости Словении. В Словении разрешился политический кризис. Парламент вынес вотум недоверия премьер-министру страны Янезу Янши. Весь кабинет также ушел в отставку.

Согласно словенскому законодательству, вотум недоверия – это еще и голосование за нового премьера. Большинство депутатов поддержали Аленку Братушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политическая обстановка в Словении обострилась после коррупционного скандала. Уже бывший премьер-министр скрыл от налоговых служб доход в 210 тысяч евро. А мэр столицы, Любляны, не сообщил о лишних 2,5 миллионах евро.