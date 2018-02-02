Ознакомиться со списками кандидатов в местные Советы можно с 2 февраля в местах голосований

Для этого в местах голосования будут организованы дежурства. Каждый избиратель сможет проверить, внесены ли его данные и правильно ли указаны сведения о нем.

Напомним, до выборов в местные Советы остается две с половиной недели. На 18 тысяч депутатских вакансий, больше 22 тысяч претендентов. Сейчас у кандидатов продолжается период агитации. Активно работает и Центризбирком: там уже аккредитовали более 10 тысяч национальных наблюдателей и 24 иностранных дипломата. Это сотрудники посольств России, США, Франции и Великобритании.