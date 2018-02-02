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Ознакомиться со списками кандидатов в местные Советы можно с 2 февраля в местах голосований

02 февраля 2018 06:59
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Новости Беларуси. 2 февраля участковые комиссии начнут знакомить избирателей со списками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ознакомиться со списками кандидатов в местные Советы можно с 2 февраля в местах голосований-1

Для этого в местах голосования будут организованы дежурства. Каждый избиратель сможет проверить, внесены ли его данные и правильно ли указаны сведения о нем.

Напомним, до выборов в местные Советы остается две с половиной недели. На 18 тысяч депутатских вакансий, больше 22 тысяч претендентов. Сейчас у кандидатов продолжается период агитации. Активно работает и Центризбирком: там уже аккредитовали более 10 тысяч национальных наблюдателей и 24 иностранных дипломата. Это сотрудники посольств России, США, Франции и Великобритании.

# Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

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