От заседания Нормандской четверки до выборов Президента: 2015 год в истории Беларуси

Новости Беларуси. Через несколько часов 2015 год войдет в историю, в том числе и историю Беларуси. Этот не самый простой год для нашей страны запомнится чередой важных мировых событий: нормандские переговоры в Минске, начало «Шелкового пути» в Беларуси, 70-летие Великой Победы.

В 2015 году у журналистов было много работы, а это значит, что год был богат на события. Многие из них происходили в Беларуси, но имели мировое значение. Встречу Нормандской четверки в Минске можно по праву назвать победой белорусской дипломатии.

Эта встреча во Дворце Независимости уже вписана в мировую историю. А эти кадры в тот же день облетят весь мир: Александр Лукашенко встречает президента Франции и канцлера Германии. А президенты Путин и Порошенко впервые с начала конфликта в Украине садятся в Минске за стол переговоров. Обсуждение продолжается долгих 16 часов. В ту историческую ночь в Беларуси положили начало мирному урегулированию конфликта в Украине.

В 2015 году состоялось и самое важное политическое событие для Беларуси. Вот это пропуск в Центризбирком журналиста (уже история), а это пропуск на избирательные участки для всех белорусов. В нашей стране прошли выборы Президента.

На президентское кресло претендовали четыре кандидата. В итоге более 83% избирателей отдали свои голоса за Александра Лукашенко. Кандидат, занявший второе место, набрал лишь чуть больше 4%.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У меня есть только вы. Есть белорусский народ! И ему я готов и буду служить до последних дней, сколько он будет мне доверять.

2015 год как никакой другой был богат на победы. Особенно спортивные.

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева стала еще и обладателем Большого хрустального глобуса.

А тем временем на стадионе в «Раубичах» проложили путь к победам молодые стреляющие лыжники. Под Минском прошел юниорский чемпионат мира по биатлону. Но и здесь первой стала Даша. Белоруска Дарья Блашко принесла нашей команде юниорок несколько золотых медалей.

В 2015 году в Беларуси гостей и правда было немало. И не только спортсменов. Лидеры разных стран прилетали в Минск с завидной регулярностью. И одним из самых заметных внешнеполитических событий стал визит лидера КНР в Беларусь.

Беларусь и Поднебесную роднят тесные политические узы: Китай – стратегический партнер нашей страны и крупные экономические проекты. Ключевой темой визита Си Цзиньпина в Беларусь стал «Шелковый путь». КНР воссоздает древние торговые пути, но с оговоркой на современные экономические реалии. Беларусь на этом пути – один из основных пунктов, связывающих Восток и Запад.

А эта встреча запомнится надолго многим журналистам. Жерар Депардье – в белорусских пасторали. Кажется, что такое может случиться только в кино. Но это реальность. В Беларусь Депардье приехал по зову сердца. Чуть позже он назовет нашу страну маленькой Швейцарией и признается, что хотел бы здесь остаться навсегда.

Еще одна победа ждала белорусов в 2015 году. 70-летие Великой Победы – настоящий национальный праздник. Яркое шествие, чествование ветеранов, салют – 9 Мая отмечали в каждом городе Беларуси. А цветок яблони стал символом мира и спокойствия.

Кульминацией праздника стал парад Победы. Около стелы «Минск – город-герой» собралось свыше 600 тысяч зрителей. 15 минут праздничного шествия и час – на военный парад. А это более пяти тысяч военнослужащих и около 250 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До самого вечера праздник не стихал ни на минуту. Вся Беларусь ждала кульминации – праздничного салюта.

Еще одна в прямом смысле жизнеутверждающая победа. В Орше случился настоящий бэби-бум, а на севере Беларуси родился настоящий белорусский богатырь.

Речь идет о малыше весом больше 6 килограммов. Его рост – 59 сантиметров. Такими детки обычно бывают в три месяца. А вот в Орше установили рекорд по рождению двоен. За две недели там появилось на свет 7 пар двойняшек.

Таким нам запомнится уходящий 2015 год.