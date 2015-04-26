Официальный визит Александра Лукашенко в Грузию – обзор программы «Неделя»

Новости Беларуси. На неделе Беларусь и Грузия открыли новую страницу в торгово-экономических отношениях. Первый официальный визит Александр Лукашенко в закавказскую страну обещает увеличить торговую динамику стран как минимум втрое. Именно настолько страны договорились нарастить взаимный товарооборот.

Во времена Союза Грузия вместе с Арменией и Азербайджаном входила в так называемый Закавказский экономический район. Беларусь сегодня договорилась активно сотрудничать со всеми входящими когда-то в него государствами. Как и Запад, чье присутствие чувствуется даже в россыпи гостиниц международных брендов на приморском проспекте Руставели.

Через пару лет Грузия может стать участником глобального коридора прямых поставок каспийских энергоресурсов в Европу. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ о белорусско-грузинских проектах.

Эту постройку в центре Тбилиси называют «Белым домом», а еще резиденцией белорусов. Редкая для этого времени дождливая погода немного изменила тон каменных стен прошлого века, но по тональности разговора ясно: Беларусь Наталья вспоминает с особой теплотой.

Наталья Шашуркина:

Я часто бывала в Гомеле, очень люблю этот город. Замки эти люблю и Днепр! Для меня в Речице Днепр – это все!

Историческое событие – с такой фразы начинали разговор в этот день и простые жители Тбилиси, и политики, и журналисты. Каждый прохожий на улице столицы Грузии в курсе, почему по всему городу развеваются белорусские флаги.

Дипломатическим отношениям между странами уже два десятка лет. Но до этого официальных визитов ни на высшем, ни на высоком уровнях не было.

В центре политических событий Президентский дворец. Его построили ещё в 2009 году по инициативе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Все по строгим законам диппротокола: рота почетного караула, красная ковровая дорожка и гимны.

Товарооборот Беларуси и Грузии сегодня – 65 миллионов долларов. Потенциал намного больше. В формате «один на один» президенты говорили о том, как на основе политической получить реальный денежный результат.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я думаю, мы в состоянии создать фундамент наших будущих отношений, который будет основан на крепких торгово-экономических отношениях. В политике у нас нет никаких противоречий, я благодарен и бывшему президенту, и Вам за то, что вы везде на Западе нас поддерживали и поддерживаете.

Георгий Маргвелашвили, Президент Грузии:

Во многих аспектах отношения между Беларусью и Грузией являются и будут являться примером для других стран. И будут являться примером для других стран, так что мы начинаем очень хороший и интересный путь в будущее, пусть в сотрудничество.

Перспективных направлений сотрудничества немало. Прежде всего, ставка на развитие кооперации.

Сосо Цискаришвили, политолог (Грузия):

Я сам свидетель, несколько дней был в Беларуси. Там такое количество местного производства. Нам бы перенять белорусское трудолюбие и организованность.

В этот день было подписано 16 совместных документов. В том числе о сотрудничестве договорились Академии наук и торгово-промышленные палаты двух стран. Чтобы планы стали реальностью, договорённости президенты Беларуси и Грузии скрепили подписями под совместным заявлением.

О том, что переговоры лидеров двух стран прошли успешно, стало понятно еще и на итоговой пресс-конференции. Политики в один голос отмечали: страны близкие и дружественные, время реализовывать конкретные совместные проекты и выйти на товарооборот в 200 миллионов долларов.

Один из вопросов журналистов касался отношений России и Грузии. Как отметил глава белорусского государства, непонимание между этими странами на политическом уровне преодолимо.

Александр Лукашенко:

После всех неразберих и даже войны, можно сказать, конфликта между Грузией и Россией, надо было бы как-то помягче выстраивать отношения и не делать каких-то шагов. Но мы с Президентом реалисты и договорились, что подведем черту и посмотрим в завтрашний день, какие можно сделать шаги, чтобы нормализовать отношения между Грузией, сделать еще глубже с Беларусью, и Российской Федерацией. Думаю, в ближайшее время мы найдем хотя бы один ответ на маленький вопрос, какой сделать шаг, чтобы не только прекратить эту риторику, а сблизить позиции государств и жить в одной семье, как когда-то было. Ведь нет противоречий между грузинским народом, белорусами, россиянами. Есть непонимание на политическом уровне, оно преодолимо, но надо ставить перед собой конкретные задачи и делать конкретные шаги.

Уже после официальных переговоров Александр Лукашенко возложил венок к мемориалу Славы. О всех погибших во время Великой Отечественной войны грузинский народ помнит и сегодня. В доказательство – мемориал, установленный в самом центре Тбилиси

Религия в Грузии — тоже очень важная часть жизни общества. По результатам соцопросов, патриарху доверяет 97 процентов населения. А несколько лет назад Илия II объявил, что будет крестным каждого третьего и последующих детей из каждой грузинской семьи. Это спровоцировало настоящий бум рождаемости. В то же время в плане религии Грузия очень толерантная страна. Этим похожа и на Беларусь.

Заза Багдавадзе:

То, что мы православные, добавляет еще и отдельную теплоту, Тем более, мы никого не делим на православных, мусульман, католиков. Мы всех любим, кто хорошо относится к людям.

Кафедральный собор Святой Троицы посетил и президент Беларуси. Храм завораживает с первых минут. Слияние древнегрузинского духовного зодчества и современного решения. Сегодня это главный кафедральный собор Грузинской православной церкви, а она считается одной из древнейших. В диптихе церквей идёт сразу же после русской. Окончательно собор был открыт 11 лет назад. Освятил его Каталикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Он возглавляет Грузинскую православную церковь уже на протяжении почти 40 лет.

Александр Лукашенко:

Здесь живут наши люди, наши братья, и та позиция, которую мы занимали по отношению к глобальным проблемам развития грузинского народа, его веры, православия, - оказалась небесполезной. Мы об этом не сожалеем, хотя, как вы хорошо знаете, нам это далось непросто.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Западную Грузию когда-то называли Колхидой, и это сюда плавал Ясон за золотым руном. Теперь такого гаранта благосостояния в Аджарии нет и приходится зарабатывать традиционными для региона способами. Здесь выращивают чай, табак, цитрусовые, добывают горные породы. Важнейшая статья дохода, конечно же, – туризм.

Место привлекательное, с богатой историей и в то же время очень перспективное. Иностранные компании за последние годы очень хорошо распробовали на вкус грузинскую жемчужину черного моря. Город активно застраивается и растет с каждым годом. А сами жители, особенно старшее поколение, до сих пор с ностальгией вспоминают времена советского союза, когда самые разные государства дополняли и поддерживали друг друга. В какой-то степени это можно сказать и про сегодняшний день.

Отар несколько лет назад в Беларуси фактически получил вторую жизнь. В Минске ему пересадили почку. Теперь слов благодарности просто не хватает. В Грузии для таких операций нет даже законодательной основы. Поэтому Отар планирует перейти к делу: баллотироваться в депутаты парламента и исправить положение.

Отар Хиникадзе:

Я думаю, это надо делать. Потому что, например, один молодой белорусский парень спас меня и двух маленьких казахских девочек.

Одна из статей грузинского импорта — лекарства. С поставками медикаментов может помочь и Беларусь. В целом же список возможностей просто огромный. К примеру, сельское хозяйство дает 10 процентов ВВП Грузии. Аграрии Аджарии делают ставку на эксклюзивный климат: условия здесь от прибрежных морских до альпийских. В совсем небольшом регионе теоретически можно вырастить практически все.

Заур Путкарадзе, министр сельского хозяйства Автономной Республики Аджария:

Вот горные районы, здесь выращиваем картошку, но почвы заболевшие. А это длительный процесс – восстановление участков. У Беларуси, мы знаем, есть опыт в этом направлении.

И в горах и на равнинах здесь работает белорусская техника. Юрий за рулем трактора минского производства уже 28 лет. Эту машину водит уже четвертый год.

Юрий Кегелидзе, водитель трактора:

Я на нем работаю, лечу цитрусовый сад. Лучшая машина! Хорошая, удобная!

Несмотря на такие возможности, большую часть продовольствия и регион, и страна экспортируют. Председатель правительства Аджарии тоже знаком с иностранным ассортиментом. Но командует холодильником, конечно, жена.

Арчил Хабадзе, председатель правительства Автономной Республики Аджария:

Я в магазин не хожу, жена ходит, но знаю, что есть и российские, и белорусские товары. Для наших детей покупаем. Качественное. Знаем, что качественно в Беларуси производят.

На следующий день Арчил Хабадзе впервые встречал в Аджарии президента Беларуси. Кстати, обычно в это время года на юге страны очень жарко. А конец апреля выдался дождливым, и принимающая сторона накануне даже немного переживала за такую несвойственную погоду.

До того, как стать председателем правительства Аджарии, Арчил Хабадзе десять лет проработал в банковской сфере. А в новой должности начал активно сотрудничать с иностранными инвесторами и взялся за инфраструктуру региона: главным образом строительство и ремонт дорог. Возможность навести мосты напрямую с Беларусью очень важна.

Александр Лукашенко:

Я думаю, мы найдем у вас свое место, и вы никогда не предъявите нам претензий. У нас очень развита машиностроительная сфера – можем поставить вам любую технику от сельскохозяйственной до пассажирской. Мы можем предложить любые услуги в строительном комплексе. При нормальном качестве и цене, я уверен, мы выиграем здесь любой тендер. Я уверен и мне это импонирует: коррупция у вас находится на очень низком уровне. Это хорошо. Мы этому тоже много внимания уделяем. Когда есть коррупция – успехов никаких нет.

Арчил Хабадзе, председатель правительства Автономной Республики Аджария:

У нас есть много проектов, которые мы совместно делаем с белорусскими партнерами. Запланирован уже визит в Беларусь на форум «Батуми-Минск». Это очень важный форум будет.

Чуть позже увидел свет очередной документ по итогам визита: Соглашение о партнерских отношениях между Брестом и Батуми. Свои подписи поставили мэры самых южных крупных городов двух государств.

Президенты двух стран по итогам и этого дня пообщались с журналистами. Стало известно, что к концу года в Тбилиси откроется белорусское посольство.

Александр Лукашенко:

Здесь необходимо дипломатическое представительство, которое будет заниматься и дипломатией – у нас здесь проблем нет, и торговлей – торгово-экономическими отношениями, совместными предприятиями, торговлей между предприятиями. Я думаю, что в течение года мы этот вопрос проработаем. В бюджете будут выделены соответствующие средства. И такое дипломатическое представительство в Грузии мы обязательно откроем.

В свою очередь и Гиорги Маргвелашвили высоко оценил перспективы двух стран. А так же отметил роль Беларуси в урегулировании украинского конфликта.

Гиорги Маргвелашвили, президент Грузии:

Важно, что именно Минск стал той самой площадкой, которая помогла найти мирный выход из ситуации в Украине. Можем констатировать, что между нашими странами – дружба и партнерство. Уверен, ваш визит пойдет на благо двусторонним отношениям.

Интерес к визиту белорусской делегации в Грузию очень большой. Варианты сотрудничества активно обсуждались и за пределами официальных кабинетов, в неформально обстановке. Результат совсем скоро будет заметен на прилавках и Беларуси и Грузии

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Есть конкретные договоренности по взаимным поставкам цитрусовых, сельскохозяйственной техники, табака. И это только начало. Поэтому в целом можно визит оценить, я бы даже сказал, как исторический. Я убежден, что, хоть это звучит тривиально, огромнейший импульс нашему торгово-экономическому сотрудничеству, политическому и гуманитарному, иным направлениям.

После официальных мероприятий президенты двух стран побывали в национальной Батумской усадьбе, где можно было посмотреть полный процесс изготовления некоторых блюд аджарской и грузинской кухни. В частности, кукурузных лепешек и орехов в виноградном соке. Здесь же производят и национальный напиток Грузии – чачу. К слову, в последние годы в этой стране, как и в Беларуси, активно развивается и агротуризм.

Буквально через час белорусский борт номер один взял курс на Минск. В аэропорту Александра Лукашенко провожал лично президент Грузии. Это не только показатель высокого личного уважения, но и особый знак на языке дипломатического протокола.

Итогом третьего, заключительного дня визита президента Беларуси в Грузию можно назвать еще один основательный фундамент новых возможностей. И, судя по всему, за три коротких дня представителям и политических, и финансовых кругов удалось перезапустить экономический механизм отношений.