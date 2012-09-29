Накануне выборов в Верховную Раду в Украине обсуждают закон о русском языке, падение курса гривны, повышение цен и коррупцию

Выборы в Украине сродни карнавалу в Бразилии или Октоберфесту, который как раз сейчас разворачивается в Баварии, или всенародным «Дожинкам», которые совсем недавно отпраздновала Беларусь. Избирательная кампания в Украине весела и скандальна. От голосования можно уклониться, но спрятаться от агитации украинцу непросто. Так кто же сражается, не щадя миллионов своих, за места в украинском парламенте?

Депутатских мандатов в Украине вчетверо больше чем в Беларуси - не 110, как в Палате Представителей, а 450! И партии, вступившие в предвыборную гонку, по пальцам не сосчитаешь и количество кандидатов на один мандат не укладывается в две пятерни - 13 человек на место!

Конкуренция большая, страсти нешуточные. Но в отличие от выборов прошлых лет, главная агитация и борьба проходит сегодня не на Майдане. Митинги, палатки, агитаторы рассеяны по всему городу. Несмотря на то, что Украина вернулась к смешанной системе выборов – то есть, в Верховную Раду могут попасть не только люди из партийных списков, но и кандидаты-одиночки, - первыми скрипками в этом избирательном оркестре все же остаются политические партии. Наилучшие шансы – у четырех из них.

Владимир Дмитренко, информационный аналитик:

Это Партия регионов, «Удар» Кличко, коммунисты, объединенная оппозиция.

Главная, конечно, «партия власти». «Регионы» скромничают - одна палатка… Но в победе партия власти уверена…

Александр Стоян, народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов:

Нам особенно не нужно агитировать словами. Я думаю, мы больше должны агитировать делом. И мы можем сравнить, что сделало правительство Ющенко-Тимошенко за 5 лет и то, что сделали мы за 2,5 года.

Владимир Рыбак, первый заместитель председателя Партии регионов:

У нас сегодня три ветви власти впервые за последние двадцать лет идут в одном направлении. Оппозиции бы понравилось, чтобы Верховный совет в одну сторону шел, правительство - в другую. Президент занимался своими вопросами. Но этого не будет.

Основной соперник Партии регионов – оппозиция с громким названием «Батькивщина» и еще более понятным - блок Юли Тимошенко. Несмотря на долгое стояние в центре Киева, активисты «Батькивщины» говорят, что они еще не выдохлись…

Правда и тех, и других (и власть, и оппозицию, тоже побывавшую у власти) украинцы отнюдь не боготворят.

Жители Киева:

- Иллюзий по поводу достижений нынешней власти или продвижению к процветанию от стабильности нет - это фикция. Я думаю, шахтеры Донбасса это лучше, чем мы, чувствуют на своих семьях, здоровье, кошельках и всем остальном.

- Они преследуют свои интересы, борются за деньги.

Неподалеку от белого палаточного городка - фирменное место украинских коммунистов. Агитаторов Компартии мы нашли на бойком перекрестке. К удивлению, проводниками марксистско-ленинских идей назначены девушки, которые не то, чтобы учение Маркса, но даже его пылкие письма любимой вряд ли читали, а про Ленина, в лучшем случае, знают только историю с глотанием хлебных чернильниц…

Палатки украинской Компартии издалека можно спутать еще с одним реальным претендентом - красный цвет выбрала партия, проповедующая справедливость, но уже не для бедных. А вернее - не только для бедных. Партия «Удар» Кличко.

Заметно, что Кличко встречают не только как политика, но и как именитого боксера, чей автограф может украсить любой домашний сервант или рабочий уголок в офисе. Политический боксер Кличко, способный на ринге уложить соперника одним ударом – и ответить согласился только на один вопрос: «какой закон в случае победы будет первым?»

Виталий Кличко:

Антикоррупционный.

Впрочем, бороться с коррупционерами собираются практически все кандидаты. Видимо, назрела эта тема в Украине. Разделение на богатых и бедных особенно заметно в Киеве. Но и в регионах уровень жизни уступает столичному. Даже традиционно зажиточные западные области Украины доедают сегодня последний мешок зерна. В курортных районах Крыма работа и вовсе - сезонная.

Накануне выборов появились новые проблемы. В Крыму в сентябре ограничили покупку валюты – 500 долларов в руки. Новые правила ввели на всей территории Украины. В каждом обменном пункте требуют сегодня паспорт, независимо от того, сдаешь ты валюту или покупаешь. Причем неукраинцы, граждане других стран, купить валюту даже с паспортом не могут. В этом мы убедились сами.

Таким способом, наверное, Нацбанк предотвращает вывоз валюты из страны. Утечка денег за границу в последние годы приобрела опасные масштабы. По мнению главы Нацбанка, тяжесть вины за финансовый кризис лежит на экспортерах. 9 млрд долларов держат они на зарубежных счетах. Причем, эти капиталы, работающие не на украинскую экономику, раздулись втрое за последние три года.

Наталья Витренко, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины:

Нужно возвращать средства в Украину, тогда бы не было такой зависимости нашей страны от Запада.

А бывший глава Нацбанка, ныне вице-премьер Сергей Тигипко, успокаивает: «люди традиционно перед выборами придерживают валюту». Тигипко тоже участвует в выборах – он в первой тройке списка "партии власти" и, кстати говоря , третий в списке самых богатых кандидатов по версии "Форбс".

Психология многих украинцев уже очищена от большивизма. Желание раскулачить богатых в порыве равенства уступает место "справедливости наоборот" - подтянуть бедных до приличного уровня. Даже поклонников Компартии не смущает финансовое благополучие вождя.

Потихоньку, но неуклонно дорожает топливо. В сентября ценники на автозаправках изменялись несколько раз, несмотря на то, что мировые цены на нефть снижаются. Оператор на киевской автозаправочной станции сетует, что в Украине бензин гораздо дороже, чем в Беларуси, хотя заливают в баки украинцы именно белорусское топливо.

Несколько дней назад экспертно-аналитическая группа при правительстве Украины приняла решение сохранить предельные цен на топливо, как минимум, до начала ноября. Опять же – до того момента, когда состоятся выборы… Многие украинцы опасаются, что после выборов экономическая ситуация может резко ухудшиться.

Впрочем, к жизненным проблемам в условиях политической чехарды украинцы уже привыкли. Но иногда - как говорится, накипело! – на Киев идут колонны то возмущенных шахтеров, то бастуют предприниматели, то возмущенные афганцы штурмуют Верховную Раду.

Кстати, афганцы, бузившие у парадного подъезда Рады, призывали на штурм по-русски. И недовольные шахтеры, как правило, матерятся по-русски. Может, поэтому так осторожно украинские власти отнеслись к закону о втором региональном языке. Тем более, перед выборами! Даже в Крыму, где не только Севастополь принял бы русский язык «на ура!», Верховный Совет Автономии отложил эту тему на позднюю осень. А вот в Донецке, на Родине президента Януковича, местные депутаты «узаконили» русский неделю назад.

Русский язык в сегодняшней Украине стал предметом особых тревог. За несколько месяцев до выборов Верховной Рады президент Янукович подписал новый закон - в местах, где 10 процентов населения считают родной иную речь, помимо украинской, язык получает статус регионального и люди смогут официально получать услуги на этом языке. Прежде всего, речь идет о русском, который активно использует половина территорий Украины.

Михаил Слесаренко, руководитель агентства политических исследований и консалтинга:

Технология проста. Закон приняли, чтобы сорвать все маски с оппозиции. Оппозиция клюнула на этот закон как бык на красную тряпку. Вместо того, чтобы увеличивать свой электорат за счет избирателей, которые живут восточнее Киева, она ушла в свою маргинальную нишу, закрыла себе возможности для электорального роста.

Днепр исторически разделяет Украину на левобережную и правобережную... И когда великий Гоголь писал, что редкая птица долетит до середины Днепра, вряд ли ему в голову могло прийти пророческое сравнение с политиком, который на полпути сложит крылья своей карьеры, если попытается сегодня соединить политическим полетом украинскоязычный берег с русскоязычным. Такой диковинной птицей пытался стать народный депутат Черноморов. Он пошел дальше и предложил сделать русский язык не просто региональным, а вторым государственным! «Партия власти», видимо, из осторожности, исключила депутата из своих рядов.

Но исключенный из партии депутат вновь участвует в выборах, уже в мажоритарном округе. То есть депутата люди выбираю непосредственно – лицом к лицу. Может, не зря это новшество из разряда «хорошо забытое в Украине» - в Беларуси сегодня работает как «хорошо зарекомендовавшее себя».

За справедливостью выборов обещает внимательно смотреть Евросоюз, с которым нынешняя украинская власть изрядно подпортила отношения, наводя порядок в собственном доме. Главное требование Запада к официальному Киеву - освободить Юлию Тимошенко. Но главная причина давления, видимо, в другом (чтобы Украина к России сильно не прижималась).

В нынешней ситуации официальный Киев оказался между двух соблазнов, если не сказать – между двух огней. И в Западную Европу хотелось бы купить билет на электричку, и на восточном пути рановато шпалы разбирать.

Соревнуясь с Европой в перетягивании украинского каната, Россия может использовать и свой ресурс влияния на выборы. Национально настроенные украинцы считают, что и русский язык вновь навязывает Москва. Но самые большие проблемы Украина испытывает не от экспорта культуры, а от экспорта российского газа.

Кабинет министров Украины сокращает закупки «голубого топлива» в России и ведет переговоры с европейскими странами о реэкспорте российского газа, но по более низким ценам. «Газпром» за невыполнение контрактных обязательств угрожает Украине судебным разбирательством. Требует Россия выполнить еще одно судебное решение – вернуть старые долги. Но трехмиллиардная компенсация никак не вписывается в украинский бюджет нового года.

Может, поэтому уходящий состав Верховной Рады оставляет главный финансовый документ в наследство новым депутатам. Хотя, сколько их будет, новых, можно только предполагать. Но представитель «Партии регионов», идущий на выборы уже в пятый раз, говорит, что гадать тут нечего, сообщили в программе Картина мира на «РТР-Беларусь».