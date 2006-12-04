На выборах президента Венесуэлы победил Уго Чавес

Действующий президент Венесуэлы Уго Чавес победил на состоявшихся накануне президентских выборах, набрав более 61% голосов избирателей.

Бывший полковник-десантник занимает пост главы государства бессменно с 1998 года и пользуется огромным авторитетом в стране. Наибольшие успехи за годы, когда к власти в стране пришел Чавес, были достигнуты в таких сферах как здравоохранение, образование и строительство доступного жилья.

В нашей стране к Венесуэле и ее президенту твердо отстаивающего принципы национальной независимости и социальной справедливости относятся с большой симпатией. Активно развивается двухстороннее сотрудничество. Венесуэла проявляет интерес к закупкам белорусской автотракторной, дорожно-строительной техники, станков и оборудования, калийных удобрений, оптики и электроники. Уже есть договоренности о создании на территории этой латиноамериканской страны сборочных производств тракторов и грузовых автомобилей, совместной разработке нефтяных месторождений. Тесно сотрудничают наши страны и в международных структурах - ООН и Движении неприсоединения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Уго Рафаэля Чавеса Фриаса с избранием президентом Боливарианской Республики Венесуэла на новый срок. Белорусский лидер выразил уверенность, что и далее Уго Чавес будет осуществлять курс на независимость Венесуэлы, мудро решать вопросы ее экономического и политического развития.