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На выборах президента Венесуэлы победил Уго Чавес

04 декабря 2006 16:20
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Действующий президент Венесуэлы Уго Чавес победил на состоявшихся накануне президентских выборах, набрав более 61% голосов избирателей.

Бывший полковник-десантник занимает пост главы государства бессменно с 1998 года и  пользуется огромным авторитетом в стране. Наибольшие успехи за годы, когда к власти в стране пришел Чавес, были достигнуты в таких сферах как здравоохранение, образование и строительство доступного жилья.

В нашей стране к Венесуэле и ее президенту твердо отстаивающего принципы национальной независимости и социальной справедливости относятся с большой симпатией. Активно развивается двухстороннее сотрудничество. Венесуэла  проявляет интерес  к закупкам белорусской автотракторной, дорожно-строительной техники, станков и оборудования, калийных удобрений, оптики и  электроники. Уже есть договоренности о создании на территории этой латиноамериканской страны сборочных производств тракторов и грузовых автомобилей, совместной разработке нефтяных месторождений.  Тесно сотрудничают наши страны и в международных структурах - ООН и Движении неприсоединения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Уго Рафаэля Чавеса Фриаса с избранием президентом Боливарианской Республики Венесуэла на новый срок. Белорусский лидер выразил уверенность, что и далее Уго Чавес будет осуществлять курс на независимость Венесуэлы, мудро решать вопросы ее экономического и политического развития.

# Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество # Умер Уго Чавес

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