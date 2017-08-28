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Министр нефти и газа Судана прибыл в Беларусь для закупки продовольствия, техники и технологий

28 августа 2017 12:10
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Новости Беларуси. В январе 2017 года Президент нашей станы посетил не только Египет, но и Судан, и там тоже был достигнут ряд договоренностей. 28 августа Минск и Хартум сверили позиции по сотрудничеству в сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для обсуждения конкретных проектов в нашу страну прибыл министр нефти и газа Судана.

Речь идет о поставке техники и технологий, закупке продовольствия.

Министр нефти и газа Судана прибыл в Беларусь для закупки продовольствия, техники и технологий-1

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Многое можем предложить суданской стороне, потому что у них производится очень много мяса говядины. У них не хватает мощностей переработки, не хватает технологий. Поэтому мы выходим с предложениями по модернизации их перерабатывающих мощностей и строительству новых мощностей.

Надеемся переходить в предметную фазу обсуждения этих переговоров.

Министр нефти и газа Судана прибыл в Беларусь для закупки продовольствия, техники и технологий-4

Осман Абдель Рахман, министр нефти и газа республики Судан:
Мы хотим продолжать сотрудничество с вами в области промышленности и сельского хозяйства, подготовки специалистов. У нас запланирован ряд визитов на ваши предприятия.

Мы надеемся, что после них у нас будут конкретные договоренности.

Сейчас ведутся переговоры по созданию в Судане совместного предприятия по переработке мяса и молока. На стадии разработки проект по выращиванию овощей по белорусским технологиям.

# Фотофакт # Алексей Богданов # Беларусь-Судан # Осман Абдель Рахман

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