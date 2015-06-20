Министерства и ведомства провели 20 июня прямые телефонные линии с населением

Новости Беларуси. Когда все проблемы решают одним звонком. 20 июня в кабинетах городских, районных и областных администраций не умолкали телефоны. Белорусы обращались за помощью по житейским вопросам, с просьбами по благоустройству населенных пунктов и предложениями. Также часто звучали слова благодарности за оперативное решение проблем. Впрочем, на Витебщине прямые линии работают уже три года. И за это время количество обращений стало меньше.

Елена Еловецкая, житель города Шумилино Витебской области:

Подходишь к крану, открываешь его и ждешь 15 минут, пока пойдет действительно горячая вода.

И такая ситуация повторялась изо дня в день на протяжении как минимум пяти лет. Елена и ее соседи однажды обратились на «прямую линию» Шумилинского райисполкома. Тогда власти взяли проблему на контроль. И вот уже почти 2 месяца её решают.

Анастасия Бут, СТВ:

По вопросу благоустройства городского пляжа в райисполком не обратился разве что ленивый. Наконец, проблему начали решать. Сейчас мы видим, как очищают дно и углубляют его. А совсем скоро на пляже срежут верхний слой грунта и привезут сюда около тысячи тонн песка.

Михаил Кочур, директор строительной организации:

Мы сегодня работаем уже третий день. Работы планируется произвести в течение двух-двух с половиной недель. В связи с тем, что дно очень сложное, глинистое.

Уже в начале июля этот пляж в небольшом райцентре будет одним из лучших. Как отмечают в райисполкоме, это одна из последних масштабных проблем в Шумилинском районе. Всего же с начала года на «прямую линию» местной власти позвонило около полусотни человек.

Сергей Белоголов, управляющий делами Шумилинского райисполкома:

Я считаю, что данная система налажена. Она нужна людям, чтобы люди могли, прежде всего, в выходной день, если не нашли они время обратиться в райисполком в рабочий день. Основную массу вопросов занимают все-таки вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством.

Любовь Казаровец, заведующий сектором по работе с обращениями граждан Шумилинского райисполкома:

Обращения граждан, поступающие, например, в 2012 году касались более общих вопросов: ремонта улиц, подъезда к гражданским захоронениям. На сегодняшний день уменьшилось количество обращений, изменился их состав. Это обращения точечные, касающиеся интересов конкретного человека, но все мы их рассматриваем до полного разрешения.

Проблему Николая Лискова из агрогородка Амбросовичи тоже можно назвать точечной. В 4-квартирном доме заселены лишь 2 квартиры. Да и в них живет по одному человеку, тем не менее на просьбу отремонтировать его жильё власти откликнулись.

Николай Лисков, житель деревни Амбросовичи Шумилинского района Витебской области:

Я обратился на «прямую линию» сегодня с благодарностью о том, что сделали отмостку, укрепили фундамент и сделали крышу. Еще мне сделали крыльцо.

Общение власти и народа посредством «прямых линий» на Витебщине практикуется уже почти 3 года. Опыт северного региона оказался полезным и для всей страны. За 6 месяцев 2015 свои проблемы решили тысячи белорусов. К концу года таких людей будет в разы больше. Ведь каждую субботу с 9 до 12 утра любого готовы выслушать представители местной власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.