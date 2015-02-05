МИД Беларуси рекомендует белорусам воздержаться от поездок в крупные города Египта

Новости Беларуси. Новости Беларуси. МИД Беларуси рекомендует белорусам не покидать курортные зоны и воздержаться от поездок в крупные города Египта. Такие меры связаны с участившимися терактами в этой стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

В связи с участившимися террористическими актами в Египте МИД Беларуси рекомендует белорусским гражданам, находящимся на отдыхе в Египте или намеревающихся посетить эту страну, не покидать курортные зоны и воздержаться от поездок в крупные города страны и районы Северного Синая.

Напомним, в Египте сейчас сохраняется напряженная ситуация. 5 февраля в одном из кафе города Минуфия, расположенного неподалёку от Каира, прогремел взрыв. По меньшей мере 1 человек погиб, еще около десятка получили ранения. А несколькими днями ранее теракты произошли и в самой столице. Один взрыв прогремел в центре города, другое взрывное устройство сработало к северу от Каира. Жертвой теракта стал 1 египтянин. Еще несколько получили тяжелые травмы.