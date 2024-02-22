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МИД Беларуси предупредил о жёсткой реакции на недружественные действия Вильнюса

22 февраля 2024 14:12
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МИД Беларуси предупредил о жесткой реакции на недружественные действия Вильнюса. Во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на планы Литвы по закрытию двух пограничных пунктов пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси предупредил о жёсткой реакции на недружественные действия Вильнюса-1

Речь о погранпереходах «Котловка – Лаворишки» и «Привалка – Райгардас». Сопредельная страна в одностороннем порядке приняла решение о прекращении деятельности КПП на границе с 1 марта. В МИД подчеркнули, что это является исключительно политически мотивированным шагом, в том числе в рамках набирающих обороты электоральных кампаний. И отметили, что целью таких манипуляций является попытка создать образ врага из нашей страны.

Если Литва пойдет на такой шаг, Беларусь будет вынуждена жестко отреагировать с учетом интересов своих граждан и, насколько это возможно, жителей соседних стран. В МИД призвали литовскую сторону отказаться от практики дезинформации собственного населения, нарушения прав на свободу передвижения и торговли в угоду своим политическим амбициям.

# МИД Беларуси

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