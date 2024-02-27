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Лукашенко поздравил президента и народ Доминиканы с очередной годовщиной независимости

27 февраля 2024 07:50
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Беларусь заинтересована в развитии политического диалога с Доминиканой на принципах взаимного уважения и доверия. Об этом упомянул глава государства в своем послании, адресованном президенту и народу республики по случаю 180-й годовщины независимости страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил президента и народ Доминиканы с очередной годовщиной независимости-1

Александр Лукашенко подчеркнул, что Доминикана подошла к знаковой дате с серьезными достижениями в экономике и социальной сфере, очевидным для каждого гражданина улучшением качества жизни. Дипломатическим отношениям между нашими странами без малого 24 года, и Беларусь нацелена укреплять взаимодействие. Это касается как реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества, так и расширения сотрудничества в рамках международных организаций.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко

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