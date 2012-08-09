Лукашенко: Если Лукашенко плохой, Шапиро и окружение плохие, а кто вместо них? Вот весь вопрос. Ответа нет

Новости Беларуси. 9 августа Александр Лукашенко совершил рабочую поездку по Островецкому району Гродненской области. Там он затронул вопрос парламентских выборов в стране. Избирательная кампания в самом разгаре. Созданы все условия для широкого участия политических партий, однако оппозиция действует по заготовленным шаблонам. Не повторяется ли история?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Все повторяется. И на пятом витке все то же самое. И ответ ведь, с точки зрения простого, абсолютно понятен. Если бы сегодня наша пятая колонна с оппозицией чувствовали, что они победят, тогда не говорили бы, что выборы нелегитимны, потому что тогда и они были бы нелегитимными. А раз так говорят, значит, они понимают, что в данной ситуации они пролетят как фанера над Парижем. Я это так понимаю.

Какую тактику они изберут – это их мышкование и связано оно только с одним (другого, третьего – нет) – получить деньги, хоть маленькие, сейчас Запад мало им дает, но хотя бы это на существования и для того, чтобы бензин купить на автомобили, которые Запад тоже им помог купить. И особняки, которые они когда-то построили, обещая Западам, что они власть возьмут в Беларуси. Запад им дал большие деньги, они построили особняки. Сегодня их надо содержать. Хотя бы эту долю им дал Запад, и они готовы шуметь тут, кричать, взрывать, стрелять, что угодно делать. Это их политика. Это знают все.

Все, что я вам сказал, вы этого не знаете? Знаете. И уже простой народ это знает. Поэтому за кого голосовать? Если Лукашенко плохой, Шапиро и окружение плохие, а кто вместо них? Вот весь вопрос. Ответа нет. И предложений от них нет.

Все те же лица: замызганные, замусоленные, которые ездили, предавали страну и травили народ.

Сегодня Шапиро докладывал о ходе уборки урожая. Он получит в этом году 2 с лишним миллиона хлеба. Небольшая Гродненская область. Она всегда была лучшей по урожайности, но 2 с лишним миллиона. И вот он вспомнил чешский кредит, когда нам дали 40 млн долларов, по-моему. Отрыжка, как он говорит, до сих пор у некоторых предприятий от того кредита. Когда мы по стране собрали 4 млн мусора. У нас нечем было кормить не то что людей, а скот нечем было кормить. Катастрофа была. А он сегодня 1-2 млн, 50% соберет. 3 млн с лишним соберет Минская область. И нам не надо никакие кредиты и поддержка.

Но люди помнят их позицию: не давайте Лукашенко кредит. Няхай он з гэтым народам памрэ, няхай здохнуць, как некоторые говорили. Это же народ помнит. И эти замызганные лица опять просятся во власть. Ясно, какую политику они будут проводить. Поэтому чего тут рассуждать о парламентских выборах. И я прямо сказал чиновникам и вовлеченным в парламентские выборы: ни в коем случае не делайте то, что вызовет некие подозрения и даст повод говорить о нелегитимности нашего парламента. Мы будем проводить, и на это нацелены, честные выборы.